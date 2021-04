Twitter cumplió 100 días de haber bloqueado permanentemente la cuenta del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien hacía polémicas publicaciones e incitaba a la violencia.

Se especula que sus tuits fueron uno de los motivos que llevaron a los seguidores del republicano a atentar y asaltar al Capitolio el pasado seis de enero en donde varias personas resultaron heridas y hubo muertos.

Muchos trabajadores de la empresa de redes sociales aseguran que Trump se paseaba por los pasillos como si fuera el dueño del lugar y daba órdenes a todos, situación que molestaba a los trabajadores.

De acuerdo con información confirmada a La Verdad Noticias, los encargados del monitoreo de las publicaciones del ex presidente aseguran que su “presión arterial bajó 20 puntos” desde que sacaron al republicano de Twitter.

Twitter bloquea cuenta de Donald Trump

Ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Fue el pasado 8 de enero cuando Twitter bloqueó la cuenta de Donald Trump, dos días después del violento asalto al Capitolio que habría sido invitado por los comentarios del ex presidente a través de la red social.

Han pasado 100 desde el bloqueo permanente del republicano. La suspensión de la cuenta causó la furia de Trump, quien creó su propia página web para seguir en contacto con sus seguidores.

Desde que el ex presidente comenzó con las polémicas publicaciones, Twitter se volvió más estricto con sus políticas en las publicaciones para no incitar la violencia. La cuenta de Trump fue suspendida temporalmente en varias ocasiones y esto no fue del agrado del ex presidente.

Llegó a asegurar que por ser el líder de una potencia mundial podía publicar lo que fuera en redes sociales, situación que alertó a Twitter y finalmente bloquearon de manera permanente la cuenta.

Medios locales cuentan que los supervisores de las publicaciones están más relajados al no preocuparse por una nueva polémica que podía desatarse por los tuits del ex presidente de Estados Unidos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.