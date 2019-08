Dólar a 60 pesos, un precio “razonable” para el candidato Alberto Fernández

Dólar a 60 pesos, un precio “razonable” para el candidato Alberto Fernandez

El ganador de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y candidato a la presidencia de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que el precio del dólar a 60 pesos es “razonable”; declaración que causó gran revuelo en las redes sociales.

“Hoy digo que el dólar tiene un valor razonable, no hay argumentos para que siga aumentando. Esas cosas a nadie le hacen bien; no estoy especulando con eso”, reveló el ex jefe de Gabinete.

Fernández aseguró que espera que su charla con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, tranquilice a los mercados.

El dólar llegó a costar 62 pesos en Argentina.

El candidato pidió a Macri “preservar” las reservas del Banco Central ante las medidas económicas que anunció ayer ante el desplome del peso argentino y el aumento histórico del dólar, que llegó a costar más de 62 pesos.

A pesar del terrible panorama económico en Argentina, uno de los economistas que asesora a Fernández aseveró que está de acuerdo con la idea de que el dólar a 60 pesos es “razonable” y está en “equilibrio”.

“Los dos entendemos que el país está en una situación crítica y que debemos colaborar”, aseguró Fernández sobre la platica telefónica con Mauricio Macri, con la cual buscan calma en medio de la inestabilidad financiera en Argentina.

Recordemos que el peso argentino sufrió un caída histórica después de que Fernández obtuviera el 47 por ciento de los votos en las PASO, situación que alertó no solo a los ciudadanos si no a inversionistas extranjeros

Mauricio Macri aseguró hay un grave problema entre el kirchnerismo y el mundo, ya que muchos expertos y presidentes importantes ven como el fin de Argentina el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.