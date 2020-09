Doctor de Argentina renunció tras ser apedreado el hospital donde trabajaba

Un polémico hecho llamó fuertemente la atención en las noticias de hoy, luego de que un médico residente del Hospital San Vicente de Paul, ubicado en Orán en la provincia de Salta, Argentina, renunció después de que lo agredieran y apedrearon en la guardia.

Según información publicada por el portal “Los Andes”, el médico renunció a través de una carta devastadora donde cuenta las condiciones extremas de trabajo, en las cuales él y sus colegas sabían que la pandemia iba a generar graves daños en la ciudad.

“Hoy viví uno de los días más tristes de mi vida como profesional. Hoy sentí el peso de esta maldita pandemia. Hoy, 13 de septiembre, dije: ‘Basta, basta’. Fueron 12 días de puro estrés, de sólo dar malas noticias, de tener que estar en todos lados, de no dormir, de comer lo que venga, de no tomar agua por horas y horas, de no poder ir al baño…”.

Así empieza la carta que se volvió viral casi de manera inmediata luego de ser publicada en Facebook por el médico residente Daniel Gatica de 33 años. Hecho que generó gran indignación en los habitantes debido a los hechos de violencia.

La Guardia del Hospital San Vicente de Paul fue apedreada el sábado por la tarde por familiares de una víctima de coronavirus, en donde además de agredir al doctor también se produjeron roturas de vidrios.

Según el Tribuno de Salta, este domingo se reforzó la seguridad externa de los hospitales de la capital y se especulaba con que eso mismo se extendería al exterior. Esto con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal y de los pacientes.

Gatica explicó sus innumerables razones

“¿Acaso alguien sabe lo que pasa en esa guardia? ¿Saben que somos 8 médicos desde hace 3 semanas? de los cuales 4 somos residentes y que hoy quedamos 7 trabajando porque el resto enfermó? ¿Alguien sabe que pasamos 3 gerencias, 2 ministros y 6 jefes diferentes y que nada cambió?”.

“Aquí hay de todo... Pero ese no es el punto. ORGULLOSAMENTE SOY MÉDICO RESIDENTE DE MEDICINA FAMILIAR Y GENERAL y hoy me sentí abandonado por el sistema y sobre todo por el Hospital”.