Doce horas de tortura, sufrimiento de una niña antes de morir

La ‘nueva familia’ de la niña acabo con su vida de la manera más brutal y violenta

¿Por qué tanta violencia?

Confesión del asesino

Padre ausente

Ocho años era la edad de la niña, Naira, su madre la había llevado a vivir a un pueblo de España con su nueva pareja sentimental, la niña desde ese momento vivió en un infierno con su ‘nueva familia’. La niña varias veces presento golpes en su cuerpecito, pero nadie la ayudo, nadie hizo caso a la tristeza que su rostro mostraba. El pasado jueves el hermano del novio de su madre la asesinó a golpes, edema cerebral, un brazo roto, golpes por todo su pequeño cuerpo y señales de que la habían amarrado para golpearla fue lo que se encontró en el inmóvil cuerpo de la niña. Antes de quitarle la vida a la niña, el violento hombre la torturo por 12 horas, prolongo el sufrimiento de la pequeña por horas sin piedad alguna.Al parecer el único motivo para que se ensañaran de esa manera con la niña, era que no era parte de la familia, que no la unía un vínculo de sangre con él y su hermano.Iván, el desalmado asesino reconoció que encerró a su sobrina casi todo el día, la daño y la hizo sufrir hasta arrebatarle la vida. El hombre no mostraba en su voz nada de arrepentimiento, se mostraba satisfecho con sus actos. El hombre está encerrado en la cárcel pagando con su libertad por su acto inhumano aunque en su interior se siente feliz por lo que hizo.Para hacer más insólita la historia el padre biológico de la niña se enteró de la muerte de su hija en las noticias por internet, por una publicación que algún amigo compartió en su muro de Facebook. La madre de Naira no le había avisado, lo tenía bloqueado de las redes sociales y se mantenían totalmente desconectados.