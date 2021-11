Doce detenidos tras huir de un avión que aterrizó de emergencia en España

Un vuelo de Air Arabia Maroc de Casablanca a Estambul realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Palma de Mallorca después de los informes de un pasajero enfermo, dijo la Guardia Civil de España.

Cuando se abrieron las puertas alrededor de las 20:30 horas, un grupo de 21 pasajeros salió corriendo del avión, informó el sábado el gobierno regional. Los hechos fueron "sin precedentes" en España, dijo a la prensa la portavoz del gobierno regional, Aina Calvo.

La policía española investiga si el hecho se trató de un incidente aislado o si fue planeado con alguna intención.

Entre los 12 detenidos figuraba el pasajero enfermo, que fue trasladado al hospital con un acompañante y dado el visto bueno. El compañero luego intentó huir del hospital y también fue arrestado. Otro pasajero había sido arrestado por comportamiento agresivo a bordo del avión.

Calvo dijo que si bien no era raro que se solicitaran aterrizajes de emergencia en el aeropuerto de Palma, "lo que no era normal es que un grupo de pasajeros decidiera no cumplir con las normas internacionales".

Policía investiga suceso en aeropuerto de España

La policía está tratando de establecer por qué los pasajeros huyeron y si fue un plan orquestado o un incidente aislado, dijo. Ninguno de los detenidos ha intentado solicitar asilo en España.

"Son personas que han llegado, no por mar, sino de forma ilegal y por tanto como mínimo... serán devueltas a su país de origen", añadió Calvo.

Varios medios españoles, entre ellos El País y la emisora nacional RTVE, sugirieron que el incidente fue un intento de ingresar ilegalmente a España, pero esto no ha sido confirmado.

El operador aeroportuario Aena se vio obligado a cerrar el aeropuerto durante más de tres horas y los vuelos por aterrizar allí se desviaron a otros aeropuertos, entre ellos Barcelona, Ibiza y Menorca.

