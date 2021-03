"Dispárenme a mí", dice monja a policía de Myanmar que iba matar a manifestantes

Arrodillada ante ellos en el polvo de una ciudad del norte de Myanmar, la monja Ann Rose Nu Tawng le suplicó a un grupo de policías fuertemente armados que perdonaran a "los niños" y que en su lugar le dispararan a ella.

La imagen de la monja católica con un sencillo hábito blanco, con las manos extendidas, suplicando a las fuerzas de la nueva junta del país mientras se preparaban para reprimir una protesta, se ha vuelto viral y le ha valido elogios en el país de mayoría budista.

"Me arrodillé ... rogándoles que no dispararan y torturaran a los niños, sino que me dispararan y me mataran", dijo a la AFP el martes.

Su acto de valentía en la ciudad de Myitkyina el lunes se produjo cuando Myanmar lucha con las caóticas secuelas del derrocamiento militar de la líder civil Aung San Suu Kyi el 1 de febrero.

A medida que avanzan las protestas exigiendo el retorno de la democracia en Myanmar, la junta ha intensificado constantemente su uso de la fuerza, utilizando gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma y munición real.

"El mundo se estaba derrumbando"

Como hemos informado en La Verdad Noticias, los manifestantes tomaron las calles de Myitkyina, la capital del estado de Kachin, el lunes con cascos y escudos caseros. Cuando la policía comenzó a congregarse a su alrededor, la hermana Ann Rose Nu Tawng y otras dos monjas les suplicaron que se fueran.

La hermana Ann Rose Nu Tawng, quien suplicó a militares de Myanmar

"La policía los perseguía para arrestarlos y yo estaba preocupada por los niños", dijo. Fue en ese momento que la monja de 45 años cayó de rodillas.

Momentos más tarde, mientras suplicaba que se contuviera, la policía comenzó a disparar contra la multitud de manifestantes detrás de ella.

"Los niños entraron en pánico y corrieron hacia el frente ... No pude hacer nada, pero estaba orando para que Dios salvara y ayudara a los niños", dijo. Primero vio a un hombre con un disparo en la cabeza caer muerto frente a ella, luego sintió el escozor del gas lacrimógeno.

"Sentí que el mundo se estaba derrumbando", dijo. "Estoy muy triste por lo que sucedió mientras les rogaba".

Un equipo de rescate local confirmó a la AFP que dos hombres fueron asesinados a tiros en el lugar durante el enfrentamiento del lunes, aunque no confirmó si se utilizaron rondas reales o balas de goma.

El martes, uno de los fallecidos, Zin Min Htet, fue colocado en un ataúd de vidrio y transportado en un coche fúnebre dorado cubierto de flores blancas y rojas.

Los dolientes levantaron tres dedos en símbolo de resistencia, mientras un conjunto musical de músicos de metal, percusionistas y un gaitero con uniformes blancos impecables encabezaban la procesión fúnebre.

Miles de personas han huido de sus hogares en Myanmar

Miles de manifestantes se oponen al golpe de Estado en Myanmar

Kachin, el estado más al norte de Myanmar, es el hogar del grupo étnico Kachin y el lugar de un conflicto de años entre grupos étnicos armados y el ejército. Decenas de miles han huido de sus hogares a campos de desplazados en todo el estado, y entre las organizaciones que los ayudan se encuentran grupos cristianos.

El lunes no fue el primer encuentro de la hermana Ann Rose Nu Tawng con las fuerzas de seguridad; el 28 de febrero hizo un pedido similar de clemencia, caminando lentamente hacia la policía con equipo antidisturbios, arrodillándose y rogándoles que se detuvieran.

"Ya me creí muerta desde el 28 de febrero", dijo sobre el día en que tomó la decisión de enfrentarse a la policía armada. El lunes, se le unieron sus hermanas y el obispo local, que la rodeó mientras suplicaba misericordia para los manifestantes.

"Estábamos allí para proteger a nuestra hermana y a nuestra gente porque tenían su vida en peligro", dijo a la AFP la hermana Mary John Paul.

La ciudad ha sido testigo de frecuentes represiones por parte de las autoridades desde el golpe de Estado, incluida una violenta dispersión de maestros pacíficos el mes pasado que envió a varios a la clandestinidad.

Hasta el momento, más de 60 personas han muerto en manifestaciones antigolpistas en todo el país, según el grupo de seguimiento de la Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos.

El miedo es profundo para la hermana Ann Rose Nu Tawng, pero dijo que debe ser valiente y continuará defendiendo a "los niños".

"No puedo quedarme mirando sin hacer nada, viendo lo que está sucediendo frente a mis ojos mientras todo Myanmar está de duelo", dijo.

Muertes en las protestas por el golpe de Estados en Myanmar

Militares de Myanmar le han quitado la vida a varias personas en las protestas

Esta no es la primera vez que elementos de la policía de Myanmar atacan a los manifestantes, el pasado miércoles 3 marzo las fuerzas de seguridad y militares intensificaron drásticamente su represión matando al menos a 33 manifestantes.

Los videos del miércoles también mostraron a las fuerzas de seguridad disparando hondas contra los manifestantes, persiguiendolos e incluso golpeando brutalmente a un equipo de ambulancia.

Los manifestantes han inundado regularmente las calles de las ciudades de todo el país desde que los militares tomaron el poder y derrocaron al gobierno electo del líder Aung San Suu Kyi y la arrestaron. Su número se ha mantenido elevado incluso cuando las fuerzas de seguridad han disparado repetidamente gases lacrimógenos, balas de goma y municiones reales para dispersar a la multitud, y han arrestado a manifestantes en masa.

Desafortunadamente, el creciente enfrentamiento tiene una larga historia de resistencia pacífica al gobierno militar y brutales represiones. El golpe de Estado revirtió años de lento progreso hacia la democracia en la nación del sudeste asiático después de cinco décadas de gobierno militar.

