Disney condiciona el uso de cubrebocas en parques temáticos de Estados Unidos

Disney condiciona el uso de mascarillas

Disney ha flexibilizado su política del uso de cubrebocas para visitantes extranjeros a sus parques temáticos en Estados Unidos, permitiendo que aquellos que estén vacunados decidan si quieren usarlo o no.

Sin embargo, esta mención no debe ser tomada a la ligera, haciendo énfasis en que as mascarillas seguirán siendo obligatorias para quienes no estén inmunizados contra la COVID-19.

Dicha política se suma al esfuerzo del país americano para impulsar la vacunación contra el COVID-19 entre su población, sobretodo tras el reciente repunte de contagios de las últimas semanas.

La empresa del ratón ha condicionado el uso de mascarillas dentro de sus parques temáticos en Estados Unidos, permitiendo sea opcional a partir de este jueves para quienes estén vacunados contra la COVID-19, informó la compañía.

"En función de las tendencias recientes y de las directrices reguladoras, Walt Disney World Resort hará ajustes en estas medidas, que pueden seguir cambiando en cualquier momento y sin previo aviso", explicó The Walt Disney Company en un comunicado.

Dado los nuevos protocolos de la empresa, no todos los visitantes necesitan usar mascarillas en las zonas externas y en la mayoría de las internas, esto con excepción de lugares estrechos como los autobuses.

¿Cuándo será obligatorio usar cubrebocas?

Dentro de la nueva reglamentación, la empresa indicó que el uso obligatorio de mascarillas quedará fijo para todos aquellos que no estén inmunizados contra el virus "en todas las locaciones a puertas cerradas, incluyendo atracciones y filas".

Cabe resaltar que los parques temáticos de California y Florida han establecido diversos lineamentos en cuanto al control de la pandemia, logrando reacondicionar los espacios cerrados.

Disney mientras tanto indicó en su comunicado que los visitantes deben respetar las normativas vigentes en las ciudades y estados en que se encuentren los parques temáticos a visitar.

