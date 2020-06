Disney cambia el paseo de la montaña Splash porque está basado en película racista

Disney película racismo princesa y el sapo

Disney revisará el paseo Splash Mountain en sus parques temáticos de California y Florida, anunció la compañía el jueves; ya no se basará en una película que la compañía ahora reconoció ser ofensiva y racista.

El viaje, famoso por su caída de cinco pisos en un bote de troncos que empapa a los visitantes del parque, se inspiró en secuencias animadas de la película Song of the South de 1946.

Exclusive: Walt Disney Imagineering’s Bob Weis discusses reimagining Splash Mountain for Tiana and her friends: https://t.co/pX8bnWOWAs pic.twitter.com/GYkJK2FnFR — Disney D23 (@DisneyD23) June 25, 2020

La película, que ganó un Oscar por su canción "Zip-a-Dee-Doo-Dah", sigue a un niño que visita la plantación de su abuela después de la Guerra Civil. Los detractores han criticado su representación de los negros y su visión romántica de la época.

La compañía dijo que los diseñadores han estado trabajando desde el año pasado para "cambiar el tema" del viaje como un homenaje inspirado en bayou a la película animada de 2009 "The Princess and the Frog", que presentó a Tiana, la primera princesa negra de Disney.

"Con esta larga historia de actualizar atracciones y agregar nueva magia, el replanteamiento de Splash Mountain es de particular importancia hoy", escribió el director de relaciones públicas de Disneyland Resort, Michael Ramírez, en una publicación en el sitio web de la compañía.

Disney anunció el cambio, tras acontecimientos racistas en el mundo

"El nuevo concepto es inclusivo, uno con el que todos nuestros huéspedes pueden conectarse e inspirarse, y habla de la diversidad de los millones de personas que visitan nuestros parques cada año".

Peticiones a Disney tras racismo

Las llamadas han crecido en línea en las últimas semanas para que Disney revise el viaje en medio de las protestas que arrasan con los EE.UU. desde la muerte de George Floyd y Breonna Taylor y el posterior ajuste de cuentas con racismo en todos los sectores de la vida estadounidense.

El año pasado, el presidente de Disney, Bob Iger, dijo que Song of the South no se transmitirá en Disney + ni estará disponible para su compra.

"Siempre que he sido CEO, sentí que Song of the South, incluso con un descargo de responsabilidad, simplemente no era apropiado en el mundo de hoy", dijo Iger. "Es difícil, dadas las representaciones en algunas de esas películas, sacarlas hoy sin ninguna forma u otra persona ofensiva, por lo que hemos decidido no hacer eso".

Hear from the cast of "The Princess & The Frog" about the new adventures of Princess Tiana coming to @DisneyParks: https://t.co/ZDa3TiFlZr pic.twitter.com/DhAYGrw0oM — Disney Animation (@DisneyAnimation) June 25, 2020

Carmen Smith, ejecutiva de desarrollo creativo y estrategias inclusivas para Walt Disney Imagineering, dijo que estaba increíblemente orgullosa de ver el nuevo viaje cobrar vida.

Te puede interesar:Lin-Manuel Miranda revela que Hamilton llega a Disney+ ¡Pero censurada!