Disney OCULTA sus casos de Covid-19; así lo revelaron sus trabajadores

A principios de julio, Walt Disney Company reabrió partes de dos parques de diversiones: Disney World cerca de Orlando, Florida y Disneyland en Anaheim, California. El primero reabrió para albergar el “experimento” de 13 semanas estrechamente controladas conocido como NBA Bubble, en el que el personal, los jugadores, los entrenadores y el personal se adhirieron a estrictas pautas de distanciamiento social y requisitos de aislamiento, junto con pruebas regulares en el lugar.

Mientras que el segundo dio la bienvenida a sus trabajadores con menos grandeza, abriendo un distrito comercial al aire libre en expansión llamado Downtown Disney, con un personal selecto de varios cientos.

Aunque reabrieron con unos días de diferencia, los dos parques funcionaron con recursos tremendamente diferentes. A diferencia de Bubble, el distrito de Downtown Disney no tuvo pruebas en el lugar. En una carta a los sindicatos en junio, el director de Relaciones Laborales de Disney, Bill Pace, calificó las pruebas como "no viables" y propensas a "falsos negativos", a pesar de que se han implementado en Orlando.

Al parecer Disney no tuvo la capacidad de abrir sus parques con las medidas de seguridad necesarias.

Asimismo, el distrito no contuvo a sus visitantes, pero permitió que miles de personas entraran y salieran del área con poco más que un control de temperatura. Pero la diferencia más alarmante, dijeron los miembros del elenco a The Daily Beast, involucraba el rastreo de contactos en la sombra del distrito.

Cuatro fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron a The Daily Beast que Disney ha mantenido en secreto el número total de casos positivos en el distrito, alertando a los sindicatos solo sobre los resultados positivos de las pruebas de sus miembros, a menudo días después del hecho, arriesgando una mayor exposición, y dejando que los trabajadores adivinen por sí mismos por qué los colegas desaparecieron durante días seguidos, o por qué 11 personas del equipo de riego de horticultura de 12 personas no se presentaron a trabajar durante una semana completa.

“Queremos saber si algún miembro del elenco ha dado positivo. Pero Disney ha adoptado la posición de que solo nos dirán si los miembros de nuestro elenco lo hacen ", dijo Matt Bell, portavoz de UFCW Local 324, uno de una docena de sindicatos que representan a los trabajadores o “miembros del elenco" en Disneyland.

“Lo que se supone que debe suceder es el rastreo de contactos, averiguar quién estuvo expuesto y ponerlo en cuarentena también. No puedo confirmar que lo hayan hecho".

"Básicamente, toda nuestra información de COVID proviene del boca a boca", dijo Alicia, la esposa de un miembro del elenco cuyo contrato les prohíbe hablar con la prensa, "compañeros de trabajo enviándose mensajes de texto, compañeros de trabajo hablando entre ellos y cosas que mi pareja ha visto en el trabajo. La gerencia de Disney realmente no está reconociendo oficialmente que esto está sucediendo".

El gob de California emitió un permiso para que Disneyland continúe abierto, a pesar de las medidas tomadas por el CoronaVirus. Se tomarán medidas para prevenir la propagación del virus en el parque. La situación en Disney World es diferente, y parece inminente su cierre. #Disney pic.twitter.com/mlgWK4mAbJ — Estudio D (@EstudioDOficial) March 12, 2020

Matt, quien solicitó el anonimato por temor a su trabajo, ha trabajado en Disney durante cuatro años como plomero. En marzo, fue despedido como la gran mayoría de los trabajadores de Disney, aprovechando los días de vacaciones para llegar a fin de mes. Cuando Disney llamó a los trabajadores a reabrir partes del parque a finales de junio, Matt no se preocupó demasiado. Trabajaba principalmente al aire libre, a menudo solo. El trabajo ya requería usar una máscara y guantes de látex, debido a los pesticidas en el suelo de Disney. "Se ve bonito", dijo, "pero es un montón de productos químicos".

Se presentaron más casos de Covid-19 en Disney

La primera semana, dos fuentes familiarizadas con la situación le dijeron a The Daily Beast, un jardinero se fue a casa enfermo. Había vuelto al trabajo, sólo para descubrir, después de hacerse la prueba en su tiempo libre, que había contraído el virus de un pariente. Dos fuentes le dijeron a The Daily Beast que Disney no confirmó el caso positivo hasta el lunes siguiente, dejando que transcurriera una semana antes de que sus compañeros de trabajo supieran que podrían haber estado expuestos. Los representantes del sindicato de trabajadores, LIUNA Local 652, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Alicia no tenía fe en la capacidad de Disney para lograr una reapertura segura sin pruebas regulares en el lugar, controles de temperatura y un estricto protocolo de rastreo de contagios, especialmente en un momento en que el Condado de Orange estaba viendo un aumento en los casos positivos.

El 8 de julio, 10 días después de que los miembros del elenco regresaran al trabajo y un día antes de la apertura del distrito, ella escribió mensajes tanto a la ciudad de Anaheim como al gobernador de California, Gavin Newsom, señalando el peligro en nombre de varios miembros del elenco.

"Sin saberlo, (los miembros del elenco) estaban trabajando junto a un empleado que estuvo expuesto al COVID-19", escribió. "Aunque el sindicato lo instó a no regresar, él todavía trabajó todo su turno, exponiendo así a TODOS".

"¡NADIE necesita montar a Dumbo durante una plaga!", concluyó.

El gobernador nunca regresó, pero la ciudad de Anaheim respondió. "Lamentamos escuchar lo que compartiste", escribieron, según los mensajes revisados por The Daily Beast. Sin embargo, al día siguiente, la ciudad publicó en su página de Facebook sobre Downtown Disney, celebrando la reapertura del distrito "de una manera segura y responsable". Downtown Disney, señalaron, es "un importante generador de ingresos por impuestos a las ventas".

"Entendemos las preocupaciones de cualquiera que trabaje o vuelva a trabajar", dijo el director de comunicaciones de la ciudad de Anaheim, Mike Lyster, a The Daily Beast. "Pero no tenemos conocimiento de ninguna preocupación en Downtown Disney".

Trabajadores de Disney empezaron a "desaparecer"

A partir de ahí, dijo Alicia, comenzaron a desaparecer más trabajadores. En un extenso hilo de mensajes de texto enviados entre finales de julio y mediados de agosto, todos los cuales fueron revisados por The Daily Beast, tres trabajadores hablaron sobre casos positivos en el equipo de Riego de Horticultura y su miedo a trabajar.

El 23 de julio, un trabajador le contó a otro sobre dos miembros enfermos de su equipo, uno de los cuales dio positivo, el otro estaba esperando los resultados de las pruebas. El otro trabajador respondió diciendo que dos maquinistas y un techador de otro equipo también se habían ido a casa enfermos. Al día siguiente, hablaron sobre un tercer jardinero que se había ido a casa enfermo.

El 26 de julio, un miembro del elenco, Wilson (no es su nombre real) confeso que él mismo había dado positivo por COVID; su esposa obtendría el mismo resultado cuatro días después.

Para el 27 de julio, según los mensajes, seis de los 12 miembros de su equipo estaban enfermos o aislados en casa. Para el 29 de julio, ese número había aumentado a nueve.

El 2 de agosto, Wilson alegó en un mensaje de texto que solo cinco días después de que dio positivo en la prueba de COVID-19, Disney lo había autorizado para regresar al trabajo. En este punto, Wilson afirmó que no se había aislado los 14 días recomendados ni había recibido un resultado negativo en la prueba. Sin embargo, regresó a trabajar el 3 de agosto. Al día siguiente, según los mensajes de texto, dos miembros más del equipo de 12 personas se habían ido a casa, dejando solo a Wilson y otro trabajador.

Durante todo este tiempo, el miedo fue aumentando entre la fuerza laboral. En nombre de su cónyuge, Alicia envió cinco mensajes a la oficina del gobernador Newsom, a todas sus cuentas de redes sociales y a través de su portal de comentarios en línea.

“Además de la supresión sin escrúpulos (de Disney) de sus números de casos de Covid-19, tienen empleados 'altamente alentados / recomendados' para que no enojen a NINGÚN cliente en Downtown Disney”, escribió Alicia.

"Independientemente de las nuevas reglas de seguridad, siempre que el cliente use una máscara, (los miembros del elenco) no se animan a 'alborotar las plumas', lo que significa que la aplicación del distanciamiento social se ha vuelto bastante dispersa en el mejor de los casos" aseguró la mujer.

Sus mensajes no fueron devueltos. Mientras tanto, Matt estaba preocupado por las pruebas entre sus compañeros de trabajo. Muchos de ellos no tuvieron tiempo de esperar en largas filas para las pruebas gratuitas o las cubiertas por su seguro. Un compañero de trabajo, según los mensajes de texto, informó que pagó 200 dólares de su bolsillo para recibir una prueba rápida.

No hubo comunicación sobre los casos de Covid-19 en Disney

La comunicación sobre los brotes no fue clara, incluso para los miembros de alto rango de los sindicatos. Nadie de los 11 sindicatos contactados por The Daily Beast pudo confirmar el número total de casos de COVID-19 entre la fuerza laboral.

Disney ocultó los casos de Covid-19, a los trabajadores y a la prensa

Bell, el representante de UFCW, dijo que Disney había informado solo dos casos positivos entre sus miembros, uno el 17 de julio y otro el 5 de agosto, pero no proporcionó detalles sobre a quién podrían haber expuesto.

“Hemos escuchado de otros miembros de la coalición que ha habido brotes en Downtown Disney”, dijo Chris Duarte, de Workers United Local 50, miembro de la Coalition of Resort Labor Unions. “No conozco muchos detalles sobre dónde trabajan y qué hacen. Pero hemos escuchado de nuestros otros socios que algunas personas que trabajan en Downtown Disney han contraído la enfermedad".

“Claro, sabemos que un par de personas dieron positivo en la prueba”, dijo Anthony Novello, presidente del sindicato de instaladores de tuberías, Local 582. “Sé que hay dos o tres tipos que estaban en una unidad, y uno de ellos lo obtuvo ya los otros dos se les dijo que se quedaran en casa, pero no nos han dicho que hay tantos casos dentro del parque".

TE PUEDE INTERESAR: Disney World obtiene pautas para reabrir sus parques de EU después del Covid-19

Novello dijo que investigaría el número total de casos en Downtown Disney y lo haría saber. Dos días después, siguió con una nueva respuesta: Sin comentarios.