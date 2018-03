Disfraz de ‘Deportada por Trump’ se convierte en la sensación

ESTADOS UNIDOS.- Una joven disfrazada de 'deportada por Trump' se ha convertido en la sensación de las redes sociales. La chica hace creer que el propio Donald Trump la lleva en una caja de cartón, un disfraz que simboliza la polémica generada las últimas semanas después de que el presidente de Estados Unidos anunciara la derogación del programa que protegía a los indocumentados que llegaron al país siendo niños y ha emplazado al Congreso a legislar al respecto. Según publica Metro, fue un usuario de Reddit quien hizo pública la fotografía que se ha viralizado en las redes sociales.

The "getting deported by #Trump Halloween costume". lol pic.twitter.com/wCRAnD7Qnf