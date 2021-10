Disfraces de El Juego del Calamar para Halloween son prohibidos en Estados Unidos

Un distrito escolar de Nueva York está prohibiendo los disfraces de El Juego del Calamar para las fiestas de Halloween de este año. Según CBS New York, la escuela Fayetteville-Manlius ha comenzado a quitarle la diversión a la festividad hallowinesca antes de que comiencen.

Algunos padres sienten que esta es una reacción exagerada por parte de las autoridades y su argumento no se basa solo en la emoción. Cabe destacar que otros disfraces probablemente estarían prohibidos por considerarse ofensivos, pero estos están más orientados para evitar luchas entre los estudiantes.

La escuela no desea que se repliquen los juegos de la serie.

Recordemos que anteriormente te dimos a conocer que han habido reportes de que los niños imitan la serie de violencia extrema en las escuelas, lo cual pudo influir para que este distrito en particular evite que ocurra un caso similar.

“Entendemos que los diferentes tipos de disfraces tienen diferentes tipos de experiencia y conexiones históricas, y es difícil señalar un tipo particular de disfraz y decir que no está permitido… Una de las cosas de las que hemos estado escuchando en los distritos escolares de todo el país es que los niños vienen a la escuela y juegan los juegos de la serie en el patio de recreo. Nunca es apropiado jugar a hacerse daño unos a otros y ese es realmente el principio rector aquí”, argumentó Joseph Ricca, superintendente de White Plains, quien está en contra de la idea de prohibir los disfraces.

En Bélgica ocurre un caso similar

Una escuela en Bélgica amenaza con sancionar a alumnos que recreen los juegos de la producción surcoreana.

Un caso similar ocurre en el Centro Comunal d'Erquelinnes en Bélgica, donde también han estado desalentando a la población estudiantil de participar en las representaciones de la serie de El Juego del Calamar.

“Como resultado, algunos niños están tratando de replicar escenas de la serie en la escuela… Estamos viendo a niños tratando de lastimarse unos a otros en nombre de este 'juego’... Por favor, asegúrese de estar al tanto del contenido al que sus hijos están accediendo en línea y de que hable con ellos sobre no jugar 'juegos' violentos en la escuela. No queremos que nadie se lastime y no queremos generar referencias de disciplina para los estudiantes que realmente no entienden lo que están recreando”, se lee en su publicación en Facebook.

¿Cuándo sale la 2 temporada de El Juego del Calamar?

La segunda temporada de la serie aún no ha sido confirmada por Netflix.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, Netflix aún no tiene planes de realizar una segunda temporada para El Juego del Calamar. Sin embargo, es muy probable que sea anunciado pronto, ya que el éxito impresionante que ha tenido esta producción no será desaprovechado por el gigante del streaming.

Fotografías: Redes Sociales