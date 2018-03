Discriminan a modelo ‘gordita’ por pasajero de avión

Redacción Web/Diario La Verdad LOS ÁNGELES.- La modelo plus size, Natalie Hage, fue discriminada por su peso mientras volaba rumbo a Los Ángeles en un avión de American Air. Hage y otro pasajero se encontraban ocupando los asientos en los espacios de emergencia, que son supuestamente más grandes que los habituales. Tan pronto como la modelo plus size se sentó junto al hombre, este empezó a ‘gruñir y a suspirar fuertemente, reajustando su asiento’, afirmó en un post en las redes sociales en el cual se quejaba de la discriminación que sufrió. Después de quejarse un rato, el pasajero de alado comenzó a describir la situación de manera cruel con alguno de sus contactos, el cual afirmó “Espero que no haya comido comida mexicana”, a lo cual el pasajero respondió “Yo creo que se ha comido a un mexicano”. En el post afirma que el hombre no se encontraba aplastado, que todo lo contrario el utilizaba los dos reposabrazos. Harta de las agresiones verbales y de las quejas, Natalie decidió confrontar al hombre, el cual simplemente empezó a reír. Después de ver que la situación era seria, el hombre le pidió disculpas y afirmó que había estado bebiendo.

“Esto es el día a día de una persona gorda, no solo en el avión. En el autobús, haciendo cola en una tienda, en un concierto, en internet”, relata Natalie. “Tú puedes estar ocupando únicamente tu espacio, sin molestar a nadie, y la gente te seguirá jodiendo e intentará hacerte daño… Solo siento una mezcla de rabia y tristeza”, concluye.