¿Discriminación en Perú? prohíben a madres ir al festival del Día del Padre

La directora de una escuela primaria en Magdalena en Perú fue denunciada por discriminación por madres de familia quienes señalaron que en un evento que se realizaría para festejar el Día del Padre, sin embargo las mamás no estaban invitadas al festejo, pese a que muchas mujeres tienen el papel de padre y madre a la vez.

¿Discriminación en Perú? prohíben a madres ir al festival del Día del Padre

La molestia llegó cuando las mujeres vieron el anuncio que llevaron los estudiantes a sus hogares, en dicha invitación se les hacía la invitación al evento exclusivamente a los hombres, fue entonces cuando las madres cuestionaron: ¿Y qué pasa si el niño no tiene padre?

La notificación indica que el estudiante puede invitar a otra persona que lo reemplace, pero éste debe ser un hombre. Toda persona del sexo femenino queda excluida.

“Si las niñas no tienen papá, mejor no las traigan” fue la respuesta que supuestamente dio la directora del colegio FAP Marco Antonio Schenone Oliva a una de las madre solteras de dicha institución.

TE PUEDE INTERESAR: Trump asegura que la aprobación del T-MEC solo dependerá de EU

¿Discriminación en Perú? prohíben a madres ir al festival del Día del Padre

Al igual que esta madre, otras en condiciones iguales también se sorprendieron al escuchar la respuesta de la directora del plantel, quien lo último que mostró a la labor de estas mujeres fue respeto y empatía aseguraron las madres de familia.

“Esto no puede pasar con mis hijas. Yo lucho todos los días para que no se note esa ausencia del papá o que no sea tan notorio en ellas” indicó una de las madres.

Luego de salir a la luz el caso de estas madres peruanas, los medios prestaron atención y al sentir la presión, las autoridades escolares cambiaron el anuncio y entonces cedieron a que las madres acudieran al evento.