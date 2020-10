Diputados aprueban aumentar ISR a vendedores de plataforma y conductores de apps

Como informó La Verdad Noticias la Cámara de diputados aprobó el veto para aplicaciones que no paguen IVA, sin embargo, esa no fue la única modificación a la cual los senadores dieron luz verde, ya que la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) también se verá afectada.

Esta modificación será aplicada para vendedores en plataformas de comercio electrónico, repartidores de comida por apps, conductores de apps de transporte y hasta anfitriones de Airbnb.

Ahora quienes ganan menos verán aumentos en el pago de ISR, y quienes generen más ingresos tendrán que pagar menos.

La idea desde el gobierno federal es eliminar las tasas diferenciadas para personas que utilizan las plataformas de intermediación, según los ingresos que obtienen. Como contexto, en el paquete económico del 2020, aprobado a finales de 2019, se autorizaron tasas del 2% al 8% de retención de ISR para servicios de transporte terrestre (Uber, DiD, Beat).

Mientras que para envío de bienes (DiDi Food, Uber Eats) el 8%; así como tasas del 2% al 10% para servicios de hospedaje como Airbnb, y de 0.4% a 5.41% a servicios de enajenación de bienes (aquí entran plataformas de comercio electrónico como Amazon y Mercado Libre).

Diputados aprobaron aumenta ISR a conductores y vendedores

Las retenciones aplicarían a toda persona física que trabajara con alguna de las aplicaciones, pero el gobierno federal consideró que es demasiado complicado tener tasas diferenciadas según ingresos.

Por ello, ahora para 2021, propuso una sola tasa única de ISR para cada servicio, considerando el valor de cada sector. La propuesta que ya fue aprobada por diputados, pero falta que pase por el Senado, considera los impuestos siguientes:

2.8% para conductores de Uber y DiDi (apps de transporte pero también de envío de bienes)

5% para anfitriones de Airbnb (y servicios similares)

2.4% de ISR para vendedores de Mercado Libre y Amazon (y plataformas similares)

Los que ganan menos pagarán más de ISR

La medida no será vista con los mismos ojos por parte de usuarios de plataformas. Todavía con el esquema vigente los conductores con ganancias de hasta 15,000 deben pagar el 3% de ISR, de manera que con el nuevo arreglo verán una reducción en el impuesto a pagar.

Todavía mejor queda para quienes tienen ganancias de hasta 21,000 pesos puesto que su tasa era del 4%, y finalmente quienes ganan más de 21,000 pesos todavía deben tributar el 8%; con la nueva propuesta todos ellos solo pagarán el 2.4% de ISR.

Mientras tanto los conductores que tuvieran ganancias de hasta 5,500 pesos debían tributar solo el 2%, de forma que ahora tributarán más.

La misma historia se repite en el caso de los vendedores de comercio electrónico. La nueva tasa única de ISR es del 2.4%, pero con el modelo vigente solo los que ganan más de 100,000 pesos debían tributar una tasa mayor, el 5.4%.

Con el modelo actual los que ganan menos de 10,000 tributan el 2%, los que ganan hasta 25,000 pagan 1.1%, los de menos de 10,000 pagan .9%, los de menos de 5,000 pagan .5%, y finalmente los que generan menos de 1,500 pesos pagan .4%.

#ÚltimaHora Con 291 votos a favor, 142 en contra y 1 abstención, queda aprobado, en lo general, el dictamen que reforma, adiciona y deroga disposiciones de las leyes del ISR y del IVA, así como del Código Fiscal de la Federación. #MisceláneaFiscal pic.twitter.com/UqVFxdyBM3 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 21, 2020

En el caso de servicios de hospedaje el modelo actual contempla que quienes tienen ganancias de hasta 5,000 pesos paguen 2% de ISR, los que generen hasta 15,000 pesos paguen 3% de ISR, los que generen ganancias de hasta 35,000 paguen 5% (ellos seguirían pagando lo mismo), y los que tengan ganancias por más de 35,000 pesos paguen el 10%. Solo estos últimos ahora tributarán menos.

A decir del documento, con estos arreglos "el marco normativo será congruente con la realidad comercial de estos nuevos modelos".

Dejando de lado el tema del ISR, hay una modificación a la Ley General del IVA que será polémica. El año pasado se autorizó que el IVA solo sería generado por bienes nuevos.

Sin embargo, la nueva propuesta del gobierno federal avalada por diputados incluye que los bienes muebles usados vendidos por personas morales también generen IVA, tal y como sucede fuera de plataformas digitales.

De hecho, los vendedores manifestaron quejas cuando Mercado Libre comenzó a cobrarles IVA a productos usados por lo que luego se aclaró que fue una "falla técnica". Al final, Mercado Libre devolvió las retenciones que no correspondían con el marco aprobado a finales del 2019.

Finalmente en la sesión en la que se aprobó la miscelánea fiscal, los diputados aprobaron también el bloqueo "provisional" a aplicaciones que no paguen sus impuestos.

Sin embargo, hay un matiz interesante: ahora las aplicaciones de desarrolladores extranjeros que vendan a través de plataformas de intermediación como Google Play o App Store, quedan liberados de tener que implementar un domicilio fiscal en México, pues la propuesta considera que muchas casas de desarrollo no tendrían la capacidad financiera para mudarse al país.

De cualquier forma, los residentes en el extranjero que no tramiten su firma electrónica avanzada, que no tengan domicilio en México y no trabajen con tiendas de apps, o que no presenten sus declaraciones mensuales informativas por un periodo de tres meses.

Quizás la única victoria para el sector es que ahora las plataformas de intermediación, incluidas las de comercio electrónico, ya no deberán dar al SAT diversa información sobre los contribuyentes residentes en el extranjero, sin embargo, el ISP que no haga válido el bloqueo, recibirá multas de medio a un millón de pesos.