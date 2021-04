Diputado canadiense aparece desnudo en plena sesión del parlamento en Zoom

Un diputado canadiense causó polémica luego de que una de sus compañeras denunciara haberlo visto pasar completamente desnudo frente a la cámara durante una sesión de Zoom con el parlamento canadiense, según reportes.

La parlamentaria Claude Debellefeuille, de Bloc-Quebecois, llamó la atención sobre su colega William Amos, del gobernante Partido Loberal, quien apareció en la imagen a la vista de todos sin llevar nada de ropa durante la transmisión en vivo de un período de preguntas.

“Quizás recordarles a los miembros, especialmente a los miembros masculinos, que se requieren trajes y corbatas”, dijo Debellefeuill, quien señaló que si bien Amos está “en muy buena forma”, dijo que debería “recordar lo que es apropiado y controlar su cámara”.

Amos, de 46 años y representante del Pontiac de Quebec, del otro lado del río desde la capital Ottawa, se disculpó diciendo que se trató de un “error honesto” y prometió que no volvería a suceder.

“Este fue un error lamentable. Mi video se encendió accidentalmente mientras me cambiaba la ropa de trabajo después de salir a correr. Me disculpo sinceramente con mis colegas de la Cámara de los Comunes por esta distracción involuntaria ”, dijo en un comunicado. "Obviamente, fue un error honesto y no volverá a suceder".

El desnudo no pasó a mayores

Imágenes tomadas de la pantalla durante la videoconferencia muestran a Amos dentro de su oficina cuando durante el Período de preguntas diario, cuando los miembros del parlamento hacen preguntas al primer ministro Justin Trudeau y a su gabinete.

El desafortunado estado de desnudez de Amos no se infligió al público en general, ya que no habló durante el período de preguntas, sino solo a los parlamentarios y su personal que miraban la transmisión interna.

Se cree poco probable que el diputado sea castigado por el líder del Partido Liberal, Mark Holland, quien dijo durante una entrevista en televisión que estaba “completamente mortificado” por el incidente, pero no creía que hubiera malas intenciones.

“Esta es una advertencia para todos. Tienes que asumir siempre que [la] cámara está encendida y tener mucho cuidado cada vez que te acercas a esa cámara de que estás vestido apropiadamente ”, le dijo Holland a la televisión canadiense.

