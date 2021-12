Diputada de Argentina falta a su trabajo por irse de vacaciones a Disneyland

Gabriela Brouwer de Koning se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales.

Gabriela Brouwer de Koning, diputada nacional de Argentina, se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales luego de que se diera a conocer que había faltado a una sesión convocada por la oposición donde se debatía la aprobación de un proyecto que incluye subas en las alícuotas de Bienes Personales. ¿El motivo? Viajó a Disneyland con su familia.

Tras la ola de duras críticas, la política cordobense ofreció una entrevista al noticiero Arriba Córdoba para intentar explicar lo sucedido. De acuerdo a sus declaraciones, ella tomó dicha decisión debido a que pensaba que su tarea legislativa ya había acabado y que quería encontrarse con su familia, quien viajó a Estados Unidos el pasado 16 de diciembre.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio se ausentó en una sesión convocada por la oposición.

“Pensé que había terminado el año legislativo, no lo dudé, fui al aeropuerto a ver si conseguía otro pasaje y me fui al encuentro con mi familia, al llegar al exterior me anoticio que el martes había sesión especial, intenté volver pero me fue imposible”, declaró la diputada nacional de la coalición política Juntos por el Cambio.

El error político más grande que ha cometido

Gabriela Brouwer de Koning asegura que nada justifica su ausencia.

Por otro lado, Gabriela Brouwer de Koning aseguró que se trata del error político más grave que ha cometido y que la obliga a trabajar el doble para recuperar la confianza de la gente. Eso sí, dejó en claro que nunca pensó en renunciar al puesto que ocupa en el parlamento.

“Expreso nuevamente mis más sinceras disculpas, me siento muy acongojada, por una situación que si bien no busqué, soy plenamente responsable… Redoblaré mi compromiso y esfuerzo para recuperar su confianza y subsanar este error”, declaró la diputada de JxC.

¿Quién es Gabriela Brouwer de Koning?

Gabriela Brouwer de Koning tuvo que limitar los comentarios de sus redes sociales debido al hate que recibe por parte de los cibernautas.

La Verdad Noticias investigó que Gabriela Brouwer de Koning se desempeña como diputada nacional por la provincia de Córdoba en representación de Juntos por el Cambio. Fue criticada por ausentarse de sus labores a tan solo un mes de haber ocupado el cargo y todo por viajar a Walt Disney World Resort en Estados Unidos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales