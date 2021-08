Diócesis de Nueva York encubrió a sacerdotes acusados de abuso sexual por años.

Un ex obispo católico admitió que la Arquidiócesis de Albany en Nueva York se movió encubiertamente alrededor de los sacerdotes acusados de conducta sexual inapropiada antes de reintroducirlos nuevamente en el ministerio.

Howard J. Hubbard, quien dirigió la diócesis de 1977 a 2014, dijo que era una práctica común en las décadas de 1970 y 1980 remover temporalmente a los sacerdotes acusados, enviarlos a una supuesta rehabilitación y luego volver a ponerlos en el trabajo.

"Cuando se recibió una acusación de conducta sexual inapropiada contra un sacerdote en las décadas de 1970 y 1980, la práctica común en la diócesis de Albany y en otros lugares era retirar al sacerdote del ministerio temporalmente y enviarlo para recibir asesoramiento y tratamiento", dijo Hubbard en un comunicado a través de su abogado de The Times Union .

¿Cuántas demandas hay contra la diócesis?

Diócesis de Nueva York encubrió a sacerdotes acusados de abuso sexual.

Se han presentado aproximadamente 300 demandas de la Ley de Víctimas Infantiles contra la diócesis de Nueva York, informó The Times Union. Este medio agregó que el abogado de Hubbard ha disputado desde entonces que las declaraciones del ex obispo equivalen a un encubrimiento.

“Solo cuando un psicólogo o psiquiatra con licencia determinó que el sacerdote era capaz de regresar al ministerio sin reincidir, consideramos volver a colocar al sacerdote en el ministerio. El asesoramiento profesional que recibimos fue bien intencionado pero defectuoso, y lamento profundamente que lo hayamos seguido", dijo Hubbard.

Obispo Hubbard es acusado de abuso sexual

La Verdad Noticias informa que, el obispo Hubbard ha sido acusado públicamente de conducta sexual inapropiada siete veces desde 2019. En marzo pasado, Hubbard fue acusado de abusar sexualmente de un niño de 11 años en un carnaval hace más de 40 años.

Hubbard negó esa acusación en una declaración a The Post en marzo, diciendo: “Sé con absoluta certeza que no abusé de él porque sé con absoluta certeza que nunca he abusado de un niño o un adulto, sexualmente o de cualquier otra manera".

La portavoz de la diócesis, Mary DeTurris Poust, dijo que la diócesis de Nueva York sigue "comprometida con descubrir la verdad" sobre los casos de abuso sexual. "Nuestra primera preocupación son los sobrevivientes", dijo la portavoz. "Estamos listos para acompañarlos, apoyarlos y ayudarlos, y los felicitamos por su valentía al presentarse", sentenció.

