Dinamarca restringe viajes desde todos los países ante aumento de COVID-19

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca elevó su guía de viaje al nivel máximo para todos los países este viernes, en un esfuerzo por limitar la propagación de las variantes del COVID-19 más transmisibles descubiertas en el Reino Unido y Sudáfrica.

“No se permitirá ingresar a Dinamarca sin un propósito reconocible y una prueba de coronavirus negativa entre el 10 y el 17 de enero”, anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Jeppe Kofod.

También advirtió a los lugareños que no se salieran del país, diciendo: "el mensaje es simple y claro: no debes viajar". Los daneses que se encuentran actualmente en el extranjero no deberían regresar, agregó.

Dinamarca endurece sus medidas

Las restricciones "temporales" y "preventivas" fueron una respuesta a los recientes aumentos de las infecciones en muchos países, provocadas, entre otros factores, por las nuevas variantes del COVID-19.

La nación escandinava aún no ha detectado ningún caso de la variante descubierta en Sudáfrica, pero las autoridades estiman que la nueva cepa encontrada en el Reino Unido será dominante en Dinamarca a mediados de febrero.

“Queremos ganar tiempo, especialmente ahora que el lanzamiento de las vacunas nos da la esperanza de que pronto terminará”, señaló Kofod.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Dinamarca, que hasta ahora ha registrado más de 177,000 casos de COVID-19 y 1, 487 muertes por COVID-19, es actualmente uno de los líderes europeos en términos de ritmo de vacunación.

Desde finales de diciembre, alrededor del uno por ciento de sus 5,8 millones de habitantes de Dinamarca ha recibido al menos la primera de las dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech.

