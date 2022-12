Dina Boluarte espera a AMLO para la cumbre de la Alianza del Pacífico

La nueva presidenta de Perú Dina Boluarte señaló que espera a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “con los brazos abiertos” para la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.

La mandataria, quien asumió el cargo tras el intento de autogolpe de Estado del exmandatario, Pedro Castillo, dio una conferencia de prensa en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno y señaló que las relaciones con los países de la región continuarán siendo “hermanadas”.

Además, anunció que ha pedido a la Cancillería peruana que coordine el tema de la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al Perú, la cual iba a realizarse el 14 de diciembre en Lima.

Dina Boluarte espera a AMLO para la cumbre de la Alianza del Pacífico

“Esperemos que, como el presidente Andrés López Obrador había ofrecido venir al Perú, (esto) se pueda cumplir. Acá lo esperamos con los brazos abiertos, si no, haremos vía zoom esta entrega de la presidencia pro tempore al Perú”, comentó.

Ante una posibilidad de que ella viaje a México para la toma de protesta, Boluarte explicó que al no contar con vicepresidentes, no puede salir del país ya que, constitucionalmente, no hay nadie quien se quede a cargo.

Dina, quien era vicepresidenta del gobierno de Pedro Castillo, es la primera mujer en la Presidencia de la República de Perú y asumió el cargo siguiendo la línea de mandato que indica la Constitución, luego de que el Congreso destituyera a Castillo por el intento de golpe de Estado.

Te puede interesar: Citan a Dina Boluarte para juramentar como presidenta de Perú

Dina Boluarte espera a AMLO para la cumbre de la Alianza del Pacífico

Por su parte, el presidente López Obrador ratificó el jueves su inconformidad por la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú y la consideró “ilegítima” y producto del “acoso y confrontación” de sus adversarios.

Al ser consultado si reconoce a Boluarte como la primera presidenta de Perú, López Obrador contestó:“Son varios gobiernos, pero México es México. Somos libres, independientes, soberanos y tenemos una tradición de política exterior y no nos gusta el seguidismo”, dijo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.