Dimiten altos mandos policiales de Rochester tras la muerte de Daniel Prude

Los altos mandos del Departamento de Policía de Rochester, Nueva York, anunciaron este lunes su renuncia a la corporación tras varios días de protestas en la ciudad por la muerte de un hombre afroamericano.

El jefe de la policía, La’Ron Singletary y el subdirector Joseph M. Morabito se jubilarán, dejando que la alcaldesa Lovely Warren se enfrente sola a las próximas protestas del movimiento Black Lives Matter por la muerte de Daniel Prude en marzo.

Su muerte desencadenó protestas hasta la semana pasada, cuando se publicaron las imágenes captadas por la cámara corporal de los policías involucrados en el incidente. Singletary señaló que las protestas de la semana pasada han sido “un intento de destruir mi carácter e integridad”.

La alcaldesa dijo desconocer quién quedará a cargo del departamento de policía durante las protestas de este martes.

Singletary afirmó que “la caracterización errónea y la politización de las acciones que tomé después de ser informado de la muerte del Sr. Prude no se basan en hechos, y no es lo que represento", dijo el ahora exjefe, quien es afroamericano.

La muerte de Daniel Prude

Daniel Prude, de 41 años, se encontraba desnudo y bajo la influencia de la droga PCP cuando su hermano llamó a la policía. Las imágenes mostraban a los agentes colocando una “capucha para escupir” a Prude, quien finalmente murió asfixiado.

Una nueva salvajada policial en Rochester, NY, contra un hombre negro con evidentes dificultades de salud mental. Apenas se resiste, le ponen una capucha y lo terminan matando. Su nombre: Daniel Prude.



El vídeo es de marzo. Se ha hecho público ahora.https://t.co/QBDWIsZaRV — Emilio Doménech (@Nanisimo) September 3, 2020

Los hechos ocurrieron antes de que Singletary tomara posesión del cargo en la policía de Rochester, en abril de este año. Su dimisión fue acogida con satisfacción por los organizadores de las protestas.

"Esta es una gran noticia", dijo a AP Iman Abid, vocero de Free the People ROC. “Le dice a la gente que la gente puede mover cosas y darles forma. El jefe de policía no se retiraría si no fuera por algo de lo que siente que es responsable ".

Abid agregó que las protestas continuarán hasta que la alcaldesa Wrren, quien también es afroamericana, anuncie su dimisión del cargo, la policía sea desmilitarizada y se le retiren el financiamiento, y el estado de Nueva York apruebe una ley que prohíba a la policía responder a emergencias de salud mental, como la que hizo el hermano de Daniel Prude.