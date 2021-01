Diez mujeres famosas mayores de 55 años que lucen espectaculares

El pasar de los años han hecho de estas mujeres luzcan con mayor seguridad su belleza, demostrando una vez más que la edad no es la clave de la elegancia y presencia. La Verdad Noticias te presenta a 10 bellas y famosas mujeres mayores de 55 años.

Monica Bellucci

A sus 56 años, la modelo italiana Monica Bellucci continúa siendo un estándar de feminidad y belleza. Sorprendentemente, la actriz no sigue ninguna dieta en particular ni tampoco va al gimnasio.

"Yo me amo demasiado a mí misma. Así que no me puedo torturar con el deporte y el hambre. Ámate a ti mismo, y tampoco necesitarás ninguna cirugía estética". ha declarado en diversas ocasiones.

Monica Bellucci

Madonna

Las mujeres de 55 años también lucen una espectacular figura y así lo ha demostrado la cantante Madonna, quien a pesar de su edad sigue luciendo hermosa. La cantante de 62 años dedica mucho tiempo a hacer ejercicio y cuida su dieta.

Madonna

Meryl Streep

La actriz de 71 años nunca se ha emocionado por su propia apariencia. Meryl Streep cree que debemos abordar con prudencia tanto la belleza como la salud. El secreto de la legendaria estrella de cine es tener una visión positiva del mundo y la moderación en todas las cosas.

Meryl Streep

Sharon Stone

Sharon Stone es una fuerte opositora a la cirugía plástica, particularmente crítica el aumento del busto. El secreto de su belleza a los 62 años está en lo natural, así como en dejar de fumar y de beber alcohol y café.

Christie Brinkley

Christie es vegetariana. Sin recurrir a cirugías plásticas, la supermodelo luce casi mejor que en los primeros años de su carrera cuando sus fotos en trajes de baño aparecían en las portadas de la revista para hombres Sports Illustrated.

La modelo ha demostrado que la edad madura son los nuevos 30, ya que a sus 61 años luce una espectacular figura.

Christie Brinkley

Mujeres de 55 años con figura envidiable

Andie MacDowell

A sus 62 años, Andie MacDowell adora a los caballos y dedica 40 minutos al día a pasear con ellos. Andie sustituye la carne con el pescado y desayuna únicamente avena.

Andie MacDowell

Ornella Muti

Le dicen "la actriz que no pierde su belleza". La misma Ornella Muti que el secreto de su belleza a los 65 años es que ella no bebe y no fuma, hace ejercicio y trata de dormir bien.

Ornella Muti

Susan Sarandon

El secreto de la juventud y buena forma física de Susan Sarandon es el ping pong. La estrella es miembro de un club de tenis e invierte recursos propios en él. A sus 74 años cree que, a diferencia del yoga y otros deportes, el ping pong es la manera más divertida de mantenerse en forma.

Susan Sarandon

Julianne Moore

La actriz de 60 años ha revelado que la clave de lucir espectacular es que "rienes que reconocer y aceptar tus arrugas. Al menos, es lo que yo hice. Eso es porque quiero lucir bien pero a la edad apropiada. Para mí es importante ser tan expresiva como me lo permita el rostro. Ya no asumo roles de mujeres de treinta años, así que no necesito lucir veinte años más joven".

Julianne Moore

Demi Moore

Siempre bien cuidada y en forma, no se nota su edad. El secreto de la juventud de Demi Moore es la vida personal tormentosa. La actriz de 58 años siempre estaba más interesada en los hombres que en las dietas.

Demi Moore

