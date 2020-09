Dieta cetogénica: Efectos que podría experimentar tu salud ¿Estás listo?

Efectos secundarios de la dieta cetogénica. Foto:HOLA!

Este plan de alimentación rico en grasas y bajo en carbohidratos ha ganado muchos seguidores en los últimos años para ayudar a las personas a perder peso rápidamente, sin embargo NO es para TODOS. Cambiar drásticamente sus macros puede resultar en algunos efectos secundarios bastante desagradables en la salud.

El objetivo de una dieta cetogénica se reduce a ajustar su metabolismo consumiendo cantidades específicas de macronutrientes. Obtener sus calorías del 75% de grasas, 20% de proteínas y sólo 5% de carbohidratos obliga al cuerpo a entrar en un estado metabólico llamado cetosis, en el que la grasa se quema como combustible.

Señales para abandonar la dieta cetogenica

¿Cómo saber cuándo es el momento de dejar este plan de alimentación? Aquí hay siete señales de advertencia de que la dieta puede no ser una opción ideal.

Tiene náuseas o está vomitando

Muchas personas informan náuseas y vómitos (así como mareos, debilidad e irritabilidad) poco después de comenzar la dieta cetogénica. Si no está preparado para sobrellevar estos síntomas, es posible que desee mantenerse alejado de esta dieta.

La dietista Anne Danahy, dice que la gripe cetogénica es bastante común y puede durar desde unos pocos días hasta una semana o dos. Ella aconseja beber mucha agua y aumentar los electrolitos para minimizar los síntomas, que deberían desaparecer una vez que esté en cetosis.

No tienes energía

Los carbohidratos son la fuente de energía preferida del cuerpo, por lo que eliminarlos del menú puede provocar un agotamiento grave. La fatiga cetogénica a menudo desaparece a medida que el cuerpo pasa a usar grasa como energía, pero algunas personas encuentran que es una lucha prolongada mientras siguen la dieta.

Tiene dolores de cabeza

Cambiar sus macros también puede causar dolores de cabeza. Cuando está en cetosis, el cuerpo tiende a deshacerse de los líquidos más rápido (por ejemplo, orina con más frecuencia). Además, los niveles bajos de insulina por comer menos carbohidratos pueden afectar sus niveles de electrolitos. Como resultado, puede deshidratarse y causar dolor de cabeza.

Tiene diarrea

Aumentar la ingesta de grasas puede afectar su sistema digestivo. Si su cuerpo no está acostumbrado a metabolizar grandes cantidades de grasa, es posible que simplemente la expulse y lo envíe corriendo al baño. Para algunas personas, la diarrea relacionada con la cetogénica nunca cesa.

No puedes socializar a través de la comida

La sensación de aislamiento social es un problema común de muchas dietas muy específicas. Con la dieta cetogénica, es posible que salir a cenar o comer con amigos se convierta en un campo minado. Después de todo, la mayoría de los menús de los restaurantes y los productos para untar para cenas no ofrecen selecciones que contengan 75% de grasa.

Están todos paralizados

Restringir severamente los carbohidratos es la clave del éxito de la dieta cetogénica, pero esto significa que se perderá un tipo muy importante de carbohidratos: la fibra . Cuanto más tiempo permanezca en una dieta baja en fibra, más se ralentizará su digestión. El estreñimiento prolongado puede provocar complicaciones como hemorroides u obstrucción intestinal.

No estás perdiendo peso

Aunque suena bastante simple, coma mucha grasa y no muchos carbohidratos, entrar en cetosis puede ser complicado. Si no sigue las macros de cerca (al menos inicialmente), no producirá cetonas y permanecerá en cetosis nutricional.

Y si no está en cetosis, es posible que no pierda peso tan rápido como le gustaría. También está el simple problema de exagerar con las calorías. Con una dieta tan alta en grasas, es fácil excederse en las calorías, lo que evitará que baje de peso.