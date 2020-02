Diamond Princess tiene atrapados a seis mexicanos, ¿qué se sabe de ellos?

De los 3 mil 700 pasajeros que carga el crucero Diamond Princess, el cual se encuentra varado en Japón por detectarse más de 100 casos de coronavirus al interior del navío, hay al menos seis mexicanos a bordo; se presume que son dos matrimonios y un par de trabajadores de la embarcación.

Seis mexicanos en el Diamond Princess

El crucero Diamond Princess tiene a casi 4 mil personas a bordo, entre ellas, hay seis mexicanos que como todos, fueron puestos en cuarentena ante la presencia de varios casos de COVID-19 que se originó en un mercado de Wuhan, China.

Recientemente se dio a conocer que un matrimonio mexicano reveló que estar dentro del Diamond Princess es como estar en la cárcel, pues no los dejan salir de sus camarotes ni tampoco hablar con nadie; prácticamente todo el día están en la oscuridad.

Ahora, otra de las mexicanas atrapadas por coronavirus en el Diamond Princess, narró la experiencia de estar totalmente encerrada: Se identificó como Yolanda Rocha y coincidió en todo con José Antonio Alatorre, el mexicano que aparece en un video con su esposa desde el interior del barco.

Según dijo Yolanda, no tienen ningún entretenimiento: “Nuestra única ventana es una televisión conectada a la cámara del barco. Si queremos algún utensilio, nos lo dan a través de la puerta. No podemos salir y ellos no entran”.

Se sabe que los otros dos mexicanos que están a bordo del crucero, son parte del personal del mismo, por lo que de momento no se ha tenido contacto con ellos y por lo tanto, no hay información al respecto de su situación.

Las autoridades han indicado que la cuarentena del barco terminará el próximo 19 de febrero, mientras deben permanecer al interior del barco y obedecer a las estrictas medidas de seguridad que las autoridades sanitarias han implementado.

