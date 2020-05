Día del Trabajo: ¿Quién tuvo que morir para que descanses el 1 de mayo?

Este viernes primero de mayo se celebra el Día del Trabajo en la mayor parte del mundo, fecha establecida como descanso obligatorio en el que se recuerda la lucha de miles de trabajadores por sus derechos labores, pero te has preguntado, ¿Qué pasó ese día y quién murió?

La lucha universal de los trabajadores por ser reconocidos por sus aportaciones y ser tratados con dignidad se remontan a 1880, día en el que se llevó a cabo una de las más grandes protestas de la clases obrera de la historia. La protesta tuvo lugar en Estados Unidos, a la cual se sumaron cerca de 80 mil trabajadores que marcharon en huelga para obtener los jornadas de 8 horas diarias, pues en ese entonces, los obreros trabajaban más de 16 horas continuas.

El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo

Día del Trabajo, dejó una decena de muertos

Las protestas del inicio del movimiento laboral fue calificado como “indignantes e irrespetuosas”, que incluso cobró la muerte de los “Mártires de Chicago”, grupo sindicalista que fue condenado a muerte en 1886 por incitar y protagonizar marchas.

Entre los “héroes” que dieron inicio a la lucha por los derechos de los trabajadores se encontraban George Engel; Samuel Fielden; Adolph Fischer; Louis Lingg; Michael Schwab; August Spies; y Albert Parsons quienes fueron ejecutados ese mismo año.

El legado de los “Los Mártires de Chicago” fue continuado por el grupo “Noble Order of the Knights of Labor”, quienes lograron que las empresas modificaran sus jornadas laborales a no más de 8 horas, sin embargo, para esto se requirió decenas de huelgas en donde participaron más de 500 mil obreros.

“Mártires de Chicago”

El impacto de ese movimiento se replicó en diversas partes del mundo, México, fue uno de los países que se unió a la lucha de los trabajadores por que en 1913 miles de obreros salieron a marchar para exigir el respeto de sus derechos labores.

Pero fue hasta en 1923, que el presidente mexicano, Álvaro Obregón instauró el 1 de mayo para conmemorar el Día del Trabajo, como el resto del mundo para honrar a los “Mártires de Chicago”.