Día Mundial del OVNI 2021

El Día Mundial del OVNI, se ha convertido gradualmente en un fenómeno anual que se celebra el 2 de julio, impulsado por las teorías de la conspiración en las redes sociales, un montón de novelas de ciencia ficción, películas y series de televisión junto con algunas investigaciones verdaderamente exhaustivas.

El Día Mundial del OVNI es un día de concientización celebrado por los entusiastas de los ovnis para transmitir a la gente sobre la 'evidencia indiscutible' y para que los gobiernos desclasifiquen los archivos sobre avistamientos de ovnis.

Algunos celebran el día 24 de junio, que es la fecha en que el aviador Kenneth Arnold informó sobre un avistamiento de ovnis por primera vez en los Estados Unidos. Algunos otros celebran el día 2 de julio, fecha en que tuvo lugar el supuesto accidente ovni del Caso Roswell en 1947.

Incidente OVNI de Roswell

Día Mundial del OVNI

En julio de 1947, se produjo un accidente cerca de Roswell en Nuevo México que llevó a la especulación de que el objeto era un "disco volador".

Sin embargo, las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos dijeron más tarde que fue solo un globo meteorológico el que se estrelló.

La curiosidad en torno al incidente solo se reforzó y llevó a investigaciones exhaustivas por parte de entusiastas que creían que el ejército estadounidense estaba tratando de encubrir el incidente.

A su vez, las teorías de la conspiración en torno a una 'nave espacial extraterrestre' que se estrelló cerca de Roswell se encontraron con un contraataque igualmente completo de afirmaciones que desmentían las especulaciones.

Avistamientos de ovnis de Kenneth Arnold

Kenneth Arnold fue un aviador estadounidense que afirmó haber visto nueve objetos volando en un tándem que no pudieron ser identificados, mientras volaba su avión cerca de Mount Rainier, Washington el 24 de junio de 1947.

La afirmación de Arnold es ampliamente considerada como la primera y desató teorías sobre objetos extraterrestres en la Tierra.

La Fuerza Aérea enumeró formalmente el caso de Arnold como un "espejismo". Arnold había descrito la forma del objeto como "plano como un molde para pastel" o "como un platillo", lo que llevó a los medios a acuñar el término "platillo volante" y "disco volador".

En 1977, Kenneth afirmó que "tienen 15 millones de testigos... que han visto algo".

¿Que es un OVNI?

Día Mundial del OVNI

Un ovni es un objeto volador no identificado que no se puede explicar de inmediato. El término se usa ampliamente para hacer afirmaciones sobre el avistamiento de una nave espacial extraterrestre, es decir, una nave espacial que no pertenece a la Tierra ni a los humanos. Supuestamente el Pentágono posee videos de OVNIs que son asombrosos.

Pentágono lanza videos de OVNIs

Día Mundial del OVNI

En abril de 2020, el Departamento de Defensa de EE. UU. Publicó tres videos desclasificados de "fenómenos aéreos inexplicables", décadas después de los avistamientos de ovnis de Kenneth Arnold y el incidente de ovnis de Roswell.

El Pentágono dijo que quería aclarar cualquier concepto erróneo del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no". Los videos ya se habían filtrado en 2007 y 2017 y algunos habían afirmado que los vídeos mostraban ovnis.

En su comunicado, el Departamento de Defensa había dicho:

"Los fenómenos aéreos observados en los videos siguen caracterizados como 'no identificados'".

Caso de Travis Walton

Día Mundial del OVNI

Es uno de los casos más famosos y al mismo tiempo uno de los más controvertidos de ovnis. Travis Walton es ahora un nombre que se ha convertido en sinónimo del fenómeno de abducción extraterrestre gracias en gran parte a la atención de los medios de comunicación que recibieron su caso en ese momento.

Este caso se elevó aún más con el lanzamiento de la película de 1993 "Fire in the Sky", que narra los eventos que rodearon su presunta abducción.

Pero para todos aquellos que creen en la historia de Walton, parece haber un número igual de personas que dudan de su autenticidad y tanto él como los otros testigos de los eventos de esa fatídica noche han sido atacados personalmente por aquellos que afirman haber falsificado todo el asunto como parte de algún plan para hacer dinero.

La historia de Walton ha dejado a investigadores, escépticos y agentes del orden haciendo innumerables preguntas sobre sus respectivos campos de interés. Pero la única pregunta a la que todo el mundo parece querer saber la respuesta es esta; ¿Dónde estuvo Travis Walton entre el 5 de noviembre y el 10 de noviembre de 1975?.

Historia de Travis Walton

Travis Walton

El caso comenzó el miércoles 5 de noviembre de 1975. Walton era empleado de Mike Rogers, quien había estado contratado por nueve años con el Servicio Forestal de los Estados Unidos para varias tareas.

Rogers y Walton eran amigos cercanos; Travis estaba saliendo con la hermana de Rogers, Dana. Los otros hombres del equipo eran Ken Peterson, John Goulette, Steve Pierce, Allen Dalis y Dwayne Smith; todos vivían en el pequeño pueblo de Snowflake, Arizona.

Rogers fue contratado para cortar matorrales de un área grande (más de 1200 acres) cerca de Turkey Springs, Arizona. El trabajo era el contrato más lucrativo que Rogers había recibido del Servicio Forestal, pero su equipo estaba retrasado. Como resultado, estaban trabajando en turnos largos para cumplir con el contrato, generalmente desde las 6:00 am hasta la puesta del sol.

El encuentro

Historia de Travis Walton

Un poco después de las 6:00 p. M. De la tarde del 5 de noviembre, Rogers y su equipo terminaron su trabajo del día y se subieron a la camioneta de Rogers para regresar a Snowflake.

Poco después de comenzar el viaje a casa, la tripulación informó que vieron una luz brillante detrás de una colina próxima. Se acercaron y dijeron que vieron un gran disco plateado flotando sobre un claro y brillando intensamente. Tenía unos dos metros y medio de alto y seis de diámetro.

Rogers redujo la velocidad de la camioneta hasta que se detuvo, y luego afirmaron que Walton saltó del camión y corrió hacia el disco. Los otros hombres dicen que le gritaron a Travis que regresara, pero él continuó hacia el disco. Rápidamente estaba casi debajo del objeto, cuando los hombres en el camión informaron que el disco comenzó a hacer ruidos similares a una turbina muy fuerte. Luego, el disco comenzó a oscilar de un lado a otro, y Walton comenzó a alejarse del objeto.

Jerome Clark escribe que justo después de que Walton se alejó del disco, los otros insisten en que vieron un rayo de luz azul verdosa emanar del disco y “golpear a Travis, quien se elevó un pie en el aire, con los brazos y las piernas extendidos, y retrocedió rígidamente unos 10 pies, todo el tiempo atrapado en el resplandor de la luz. Su hombro derecho golpeó la tierra y su cuerpo cayó flácido sobre el suelo".

Más tarde, Rogers dice que estaba convencido de que Walton estaba muerto, por lo que se alejó muy rápido por la carretera, temiendo que el disco persiguiera su vehículo. Después de aproximadamente un cuarto de milla, el camión se salió de la carretera y Rogers se detuvo. Después de una discusión, la tripulación afirma que decidieron regresar al sitio y encontrar a Walton.

El disco se había ido. Sus compañeros de trabajo dijeron que buscaron a Walton durante unos veinte minutos, pero no encontraron ni rastro de él.

La búsqueda

Historia de Travis Walton

Alrededor de las 7:30 pm, Peterson llamó a la policía de Heber, Arizona, cerca de Snowflake. El ayudante del alguacil Chuck Ellison respondió a la llamada telefónica; Peterson informó inicialmente que uno de los miembros del equipo de tala había desaparecido.

Ellison luego se reunió con la tripulación en un centro comercial. Le contaron la historia (todos los hombres estaban angustiados, dos de ellos llorando) y, aunque era algo escéptico sobre el relato fantástico, Ellison reflexionaría más tarde "que si estaban actuando, eran muy buenos en eso".

Ellison notificó a su superior, el sheriff Marlin Gillespie, quien le dijo a Ellison que mantuviera a la tripulación en Heber hasta que pudiera llegar con el oficial Ken Coplan para entrevistar a los hombres. En menos de una hora llegaron Gillespie y Coplan y escucharon la historia de la tripulación.

Rogers insistió en regresar a la escena de inmediato para buscar a Walton, con perros rastreadores, pero no había disponibles, así que la policía y parte de la tripulación regresaron al lugar. (Los miembros de la tripulación Smith, Pierce y Goulette eligieron regresar a Snowflake y contar las malas noticias a amigos y familiares).

De vuelta en la escena, los agentes del orden comenzaron a sospechar de la historia relatada por la tripulación, debido principalmente al hecho de que no había nada en el camino de la evidencia física para respaldar el relato.

Aunque llegaron más policías y voluntarios para registrar el área, no encontraron ni rastro de Walton. Las noches de invierno podían ser muy frías en las montañas, y Walton se había puesto sólo unos vaqueros, una chaqueta vaquera y una camisa; La policía estaba preocupada de que Walton pudiera ser víctima de hipotermia si se perdía.

Rogers y el sheriff Coplan fueron a dar la noticia a la madre de Walton, Mary Walton Kellett, que vivía en un pequeño rancho en Bear Creek, a unas diez millas de Snowflake.

Rogers le contó lo sucedido y ella le pidió que repitiera el relato. Luego preguntó con calma si alguien más que la policía y los testigos habían escuchado la historia. Coplan pensó que su respuesta reservada era extraña; este factor contribuyó a la creciente sospecha entre la policía de que algo más que un ovni era responsable de la ausencia de Walton.

Aproximadamente a las 3.00 am, Kellett telefoneó a Duane Walton, su segundo hijo mayor. Rápidamente salió de su casa en Glendale, Arizona y condujo hasta Snowflake.

Para la mañana del 6 de noviembre, muchos funcionarios y voluntarios habían rastreado el área alrededor del lugar donde Travis desapareció. Todavía no se descubrió ningún rastro de él, y crecían las sospechas de la policía de que la historia del ovni se inventó para encubrir un accidente u homicidio.

El sábado por la mañana, Rogers y Duane Walton llegaron a la oficina del alguacil Gillespie "explosivamente enojados" porque habían regresado al lugar y no encontraron a ningún policía allí. Esa tarde, la policía estaba buscando a Travis con helicópteros, oficiales montados a caballo y jeeps.

El regreso de Travis Walton

El regreso de Travis Walton

Justo antes de la medianoche del lunes 10 de noviembre, Grant Neff informó que contestó el teléfono de su casa en Taylor, Arizona, a unas pocas millas de Snowflake (Neff estaba casado con la hermana de Travis, Alison). La persona que llamó dijo: "Soy Travis. Estoy en una cabina telefónica en la gasolinera Heber y necesito ayuda. Ven a buscarme".

Inicialmente, Neff dice que pensó que la persona que llamó era otro bromista. Sin embargo, antes de que Neff pudiera colgar el teléfono, la persona que llamó volvió a hablar, casi histérica y gritando: "Soy yo, Grant ... Estoy herido y necesito ayuda con urgencia. Ven a buscarme". Neff consideró la identidad de la persona que llamó: su pánico le parecía genuino, así que él y Duane Walton condujeron hasta la estación de servicio.

Allí informaron que encontraron a Travis, colapsado en la segunda de las tres cabinas telefónicas. Llevaba la misma ropa que cuando había desaparecido, todavía inadecuada, la temperatura era de unos 20 grados Fahrenheit, y parecía más delgado y no se había afeitado en el tiempo que estuvo ausente.

En el camino de regreso a Snowflake, Travis parecía asustado y repetidamente murmuraba sobre seres con ojos atemorizantes. Pensó que se había ido solo unas horas; cuando se enteró de que había estado ausente casi una semana, Walton pareció aturdido y dejó de hablar.

Duane Walton dice que decidió no revelar el regreso de Travis de inmediato, preocupado por la aparentemente frágil condición de su hermano. Sin embargo, al no notificar a las autoridades, Duane enfrentaría cargos por ser cómplice de un encubrimiento de pruebas que él o Travis podrían no querer que la policía vea.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.