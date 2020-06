Dexametasona, primer medicamento comprobado que salva vidas del coronavirus

Un medicamento barato y ampliamente disponible llamado dexametasona puede ayudar a salvar la vida de los pacientes que están gravemente enfermos con coronavirus Covid-19, así lo señalan los expertos del Reino Unido dicen que el tratamiento con dosis bajas de esteroides es un gran avance en la lucha contra el virus mortal.

Disminuyó el riesgo de muerte en un tercio para los pacientes con ventiladores y para quienes empleaban oxígeno, redujo las muertes en un quinto. El medicamento, Dexametasona, es parte de la prueba más grande del mundo que prueba los tratamientos existentes para ver si también funcionan para el coronavirus.

Los investigadores estiman que si el medicamento se hubiera utilizado para tratar a pacientes en el Reino Unido desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, se podrían haber salvado hasta cinco mil vidas, pero ahora se sabe que al ser barato, también podría ser de gran beneficio en los países más pobres que luchan con el Covid-19.

Dexametasona, salvador de la vida

Alrededor de 19 de cada 20 pacientes con coronavirus se recuperan sin ser ingresados en el hospital, de los que ingresan en el hospital, la mayoría también se recupera, pero algunos pueden necesitar oxígeno o ventilación mecánica y son en estos casos, pacientes de alto riesgo, a quienes la dexametasona parece ayudar.

El medicamento ya se usa para reducir la inflamación en una variedad de otras afecciones, y parece que ayuda a detener parte del daño que puede ocurrir cuando el sistema inmunológico del cuerpo se sobrecarga mientras trata de combatir el coronavirus.

La dexametasona se ha utilizado desde principios de la década de 1960 para tratar una amplia gama de afecciones, como la artritis reumatoide y el asma.

La reacción exagerada del cuerpo se llama tormenta de citoquinas y puede ser mortal. En el ensayo, dirigido por un equipo de la Universidad de Oxford, alrededor de dos mil pacientes del hospital recibieron dexametasona y se compararon con más de cuatro mil que no recibieron el medicamento.

Dexametasona reduce riesgo de muerte por coronavirus

Para los pacientes con ventiladores, reduce el riesgo de muerte del 40% al 28%. Para los pacientes que necesitan oxígeno, reduce el riesgo de muerte del 25% al 20%.

El investigador jefe, el profesor Peter Horby, dijo: "Este es el único medicamento hasta ahora que se ha demostrado que reduce la mortalidad, y la reduce significativamente. Es un gran avance".

El investigador principal, el profesor Martin Landray, dice que los hallazgos sugieren que por cada ocho pacientes tratados con ventiladores, podría salvar una vida y de aquellos pacientes tratados con oxígeno, puede salvar una vida por aproximadamente cada 20-25 tratados con el medicamento.

"Hay un beneficio claro, claro y es que el tratamiento es de hasta 10 días de dexametasona y cuesta alrededor de £5 por paciente (138 pesos). Por lo tanto, esencialmente cuesta £ 35 salvar una vida pero que además está disponible en todo el mundo".

El profesor Landray dijo que, cuando sea apropiado, los pacientes deben recibirlo sin demora, pero la gente no debe salir y comprarlo para llevar a casa, porque de acuerdo a los estudios, la dexametasona no parece ayudar a las personas con síntomas leves de coronavirus, aquellos que no necesitan ayuda con su respiración.

La versión de prueba de recuperación se ejecuta desde marzo donde se incluyó el medicamento contra la malaria, hidroxicloroquina, que posteriormente se abandonó en medio de la preocupación de que aumenta la mortalidad y los problemas cardíacos.

Otro medicamento llamado remdesivir, un tratamiento antiviral que parece acortar el tiempo de recuperación para las personas con coronavirus, ya está disponible en el NHS.

El primer fármaco probado para reducir las muertes por Covid-19 no es un medicamento nuevo y costoso, sino un esteroide viejo y barato.

Los ingleses dicen que con el uso de este medicamento en personas conectadas a respirador, o recibiendo oxígeno, se reducen las muertes. Es barata y conocida.

Parece ser un paso adelante en la lucha:



Dexamethasone is first life-saving coronavirus drug https://t.co/pJl7dZHdhs — Ivo Hernandez (@IvoCaracas) June 16, 2020

Eso es algo para celebrar porque significa que los pacientes de todo el mundo podrían beneficiarse de inmediato. Es por eso que los resultados de primera línea de esta prueba se han apresurado, porque las implicaciones son tan grandes a nivel mundial.

La dexametasona se administra por vía intravenosa en cuidados intensivos y en forma de tabletas para pacientes con enfermedades menos graves. Hasta ahora, el único otro fármaco comprobado que beneficia a los pacientes de Covid es remdesivir, un tratamiento antiviral que se ha utilizado para el Ébola.

Te puede interesar: Beijing intensifica medidas de COVID-19 mientras surgen casos de un mercado de alimentos

Se ha demostrado que eso reduce la duración de los síntomas del coronavirus de 15 días a 11, pero la evidencia no fue lo suficientemente fuerte como para mostrar si redujo la mortalidad. A diferencia de la dexametasona, remdesivir es un medicamento nuevo con suministros limitados y aún no se ha anunciado un precio.