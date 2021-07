Detienen en vivo a youtuber mientras documentaba las protestas en Cuba

En medio de las protesta en Cuba, una joven youtuber documentó el momento de su detención mientras transmitía en vivo para sus seguidores los hechos en su país.

Conocida como Diana Stars, comentaba sobre la situación de su país y el origen de las protestas al momento de ser detenida por las autoridades cubanas.

Previamente en La Verdad Noticias te dimos a conocer que la comunidad cubana ha emprendido una lucha para exigir sus derechos a través de manifestaciones, mismas que han tomado las calles principales de La Habana.

La youtuber cubana Diana Stars fue detenida por las autoridades cubanas este martes 13 de julio mientras concedía una entrevista en vivo para un canal español.

"Estoy dando la entrevista super nerviosa porque me acaban de hacer una llamada de que me querían ver. Yo dije que no y me dijeron que me harían una citación legal a la cual voy a asistir con la frente en alto", afirmó la joven.