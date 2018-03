Detienen a un escurridizo ladrón de ¡74 años!

JAPON.- La Policía de la ciudad japonesa de Osaka finalmente ha logrado atrapar a un ladrón 'ninja', vestido de negro, que robó más de 250 viviendas y tiendas durante su carrera delictiva de 8 años. Pero lo más extraordinario del caso fue descubrir que el escurridizo delincuente tenía 74 años de edad. De acuerdo con el diario, durante años la única pista que tuvieron los policías asignados a este caso fueron imágenes de cámaras de seguridad de un hombre vestido de negro, como un ninja, y con una máscara de guerrero japonés. Finalmente, en mayo pasado el ladrón tuvo un descuido y una cámara de seguridad capturó su rostro.

La Policía identificó al hombre como Mitsuaki Tanigawa, de 74 años, que tenía antecedentes por robo, y comenzó a vigilar al anciano, en procura de pruebas para detenerlo. "Los investigadores lo vieron salir de su casa como cualquier otro anciano, en horas del día. Luego fue a un edificio abandonado donde se cambió y esperó hasta que oscureciera", dijo un alto funcionario de la comisaría de Kawachi.

Los agentes cuentan que al salir en la oscuridad, el anciano 'ninja' no tomó calles comunes, sino que se escurrió por espacios estrechos entre las casas y corrió por los techos y cantos superiores de las paredes, por lo que no pudieron perseguirlo y atraparlo en el acto. Fue arrestado al regresar a su escondite, a las 4 de la madrugada, después de robar una tienda de productos electrónicos. "Si fuese más joven, no me hubieran atrapado. Voy a renunciar ahora, ya que tengo 74 años y soy lo suficientemente viejo", afirmó el ladrón.