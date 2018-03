Agencias/Diario La Verdad Buenos Aires, Argentina.- Detienen a profesor de gimnasia por abusar de una menor. El profesor de gimnasia de 29 años de edad, en un jardín de niños de la localidad bonaerense de Virrey del Pino; fue detenido tras ser acusado por el abuso sexual en contra de un alumno de kínder.

Los padres de los niños acusan a las mismas autoridades del instituto educativo pues supuestamente desvinculan al sospechoso.

Las mismas autoridades presuntamente rechazaron el reclamo de los padres de familia por lo que se vieron forzados a tomar el jardín, asegurando que el sujeto identificado como Esteban N, había abusado de un niño de cinco años y que había más casos.

La madre de la víctima, señaló que el infante había sufrido el abuso por lo que denunció al atacante que fue detenido.

En la declaración de la madre ante la comisaría relata: “Volvimos a nuestra casa, yo lo baño, y cuando le estoy lavando las partes íntimas me dice que le dolía la cola”, comentó y, luego de haberle preguntado el porqué de ese dolor en la parte interna, aseguró que el niño le respondió: “El profesor me llevó al baño, me bajó el pantalón y me tocó la cola”, relató la mujer.