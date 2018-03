Detienen a pasajera por ‘parecer demasiado joven’

ESTAMBUL.- Los controles de seguridad en los aeropuertos pueden ser un tanto pesados, sobre todo si ocurre algún problema que te hace perder tiempo. Sin embargo, el problema puede parecer menor si la causa del retraso es que pareces demasiado joven para la edad que marca tu carnet de identidad. Eso le ocurrió a la cantante ucraniana Natalia Dzenkiv, de 41 años. Durante el control de pasaportes, los guardias fronterizos no creyeron que superaba los 40 porque parecía "demasiado joven". Según cuenta la cantante, el personal del aeropuerto pensaba que tenía alrededor de 20 años. No era la primera vez que la cantante recibía elogios por no aparentar su edad real, pero sí era la primera vez que su apariencia le daba problemas. Todo ocurrió cuando regresaba a su casa después de pasar unas vacaciones. Las autoridades no se podían creer la edad que tenía y pensaron que estaba usando el pasaporte de otra persona para acceder al vuelo. Natalia no pudo demostrar que su edad era real pero gracias a que varios fans le reconocieron y le pidieron autógrafos, los guardias le permitieron volar. https://www.instagram.com/p/BZF_eM-jpG_/

