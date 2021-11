Detienen a mujer por contratar a un asesino en línea para matar a su ex esposo

Una mujer de 52 años fue detenida en en Michigan por solicitar los servicios de un asesino a sueldo para asesinar a su ex marido, recurriendo a un polémico sitio que ha estado activo durante años para contratar este tipo de servicios.

Se reveló que la mujer tenía deseos de matar a su ex esposo desde que se divorciaron, por lo que al no querer hacer el trabajo sucio ella misma y no confiaba en nadie para pedírselo, decidió solicitar un servicio de asesinos a sueldo a través de un sitio de internet, aunque no esperaba que esto causaría que fuera detenida.

De acuerdo con el sitio de noticias The Washington Post, la página web que la mujer visitó fue una conocida como ‘Rent a hitman’ donde por una suma considerable puedes contratar un asesino por $5,200 dólares para que realice este crimen por ti sin que nadie se entere.

Mujer contrata asesino en línea para matar a su ex esposo

La mujer fue detenida tras ser localizada por usar el sitio

En La Verdad Noticias te informamos que la mujer identificada como Wendy Wein, quien solicitó los servicios de la página conocida como RentAHitman.com donde incluso existen testimonios de gente que recomienda el servicio tras contratarlo, asegurando que resuelven sus problemas en cuestión de días, aunque al contratar el servicio, fue rastreada por las autoridades.

Lo que no sabía la mujer, al igual que muchos de los que contratan los servicios de la página, es que se trata de una trampa, y cuando solicitan los servicios de un asesino, sus datos son enviados a la policía, quienes proceden de acuerdo con las solicitudes, pues no sólo se puede solicitar un servicio de asesinato, sino de otros tipos también, y se dijo que podría recibir hasta nueve años de cárcel.

¿Qué es Rent a Hitman?

El servicio ha recibido poco más de 700 solicitudes

El sitio de Rent a Hitman operado un hombre llamado Bob Innes, quien afirma que ha recibido cerca de 650 a 700 solicitudes para asesinatos desde que activó el formulario de solicitudes en 2005, aunque los asesinos nunca llegan, sino que es la policía la que llega, pues el dueño del sitio envía la información a la policía para que los solicitantes sean detenidos.

Por otro lado, se dijo que este servicio presuntamente creado por Guido Fanelli en 1920, mismo que ofrecía estos servicios para personas que no querían ensuciarse las manos, como sucedió en casos como una mujer que mató a su esposo con dos tiros en la cabeza en México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!