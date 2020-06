Detienen a hombre que disparó contra protesta de Breonna Taylor en Louisville

Breonna Taylor Louisville mundo

El sospechoso del tiroteo, que no fue identificado, fue hospitalizado y entrevistado por los investigadores, dijo el jefe de policía en Louisville, Robert Schroeder, a los periodistas.

Una persona murió en el tiroteo el sábado. La víctima era Tyler Gerth, de 27 años, de Louisville.

El alcalde de Louisville, Greg Fischer, dijo que el tiroteo fue "difícil de comprender".

Las autoridades investigan un tiroteo fatal en un parque en el centro de Louisville, Kentucky, donde manifestantes se habían reunido para protestar por la muerte de Breonna Taylor

El pistolero abrió fuego desde el borde del área de protesta en Jefferson Square Park alrededor de las 21 horas del sábado, dijo Fischer, "resultando en varias personas disparando armas y el caos". El pistolero que inició el incidente resultó herido, agregó.

Las imágenes de CCTV publicadas por la policía mostraron a un hombre al borde de la plaza levantar lo que parecía ser una pistola y disparar repetidamente contra una multitud después de una confrontación.

La multitud en el parque protestaba por la muerte de la Sra. Taylor, un técnico médico negro de emergencias que murió cuando agentes de la policía allanaron la casa en la que se encontraba el 13 de marzo.

Hola , recordatorio de que firméis esto , que no os cuesta nada, hacerlo por breonna taylor para sus asesinos no queden con impunidadhttps://t.co/iLqsy4X0Yx — fuck them all bitches (@juxn_arias) June 28, 2020

Schroeder, el jefe de policía de Louisville, dijo en una conferencia de prensa el domingo que el sospechoso había participado en las protestas y sido arrestado varias veces durante las semanas anteriores por conducta desordenada.

Otros manifestantes le habían pedido repetidamente al sospechoso que abandonara el parque debido a su comportamiento disruptivo, dijo Schroeder.

Fischer dijo que estaba "profundamente entristecido" por la violencia.

"Es una tragedia que esta área de protesta pacífica sea ahora una escena del crimen", dijo.

¿Qué le pasó a Breonna Taylor?

La Sra. Taylor estaba en su casa en la cama en Louisville el 13 de marzo cuando los agentes de policía entraron a su apartamento poco después de la medianoche.

Los oficiales estaban ejecutando una llamada orden de no golpe, que permite a la policía entrar a la casa sin previo aviso.

El novio de la Sra. Taylor, que tiene licencia de arma, disparó durante el incidente y dijo más tarde que creía que había intrusos en la casa. La Sra. Taylor murió después de ser disparada ocho veces por la policía.

No se encontraron drogas en la propiedad. Una demanda presentada por la familia de la Sra. Taylor dice que los oficiales no la estaban buscando a ella ni a su pareja, sino a un sospechoso no relacionado que no vivía en el complejo y que ya estaba bajo custodia.

El nombre de la Sra. Taylor ha ocupado un lugar destacado en las manifestaciones mundiales contra el racismo provocadas por la muerte de George Floyd en Minneapolis, con llamadas para que arresten a los agentes que allanaron el apartamento.

Desde entonces, la ciudad ha prohibido el uso de órdenes de detención y la legislación para prohibirlas en todo el país se ha introducido en el Congreso de los Estados Unidos.