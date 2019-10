Detienen a directora y maestras por realizar juegos sexuales con niños de 3 y 5 años

La directora y una de las profesoras de una guardería, ubicada en la localidad Moreno de Buenos Aires, Argentina, fueron detenidas porque realizaban juegos sexuales con niños entre 3 y 5 años.

La investigación policial reveló que las docentes maltrataban a los pequeños y les obligaban a realizar todo tipo de aberraciones como mearse unos encima de otros o tocamientos diversos.

Las autoridades actuaron porque recibieron siete denuncias interpuestas por las familias de los niños.

La guardería fue clausurada en agosto y las maestras, así como la directora, fueron demandadas por los padres de familia

Una de las madres aseguró que empezó a notar comportamientos extraños en su hijo que no concordaban con un menor de cinco años.

"Me acostaba al lado de él en la cama y se me subía encima y me empezaba a frotar. Además, cuando quería darle un beso él trataba de dármelo en la boca adrede y con la boca abierta", señala.

Lo que realmente resultó determinante para detener a las acusadas fue el el propio testimonio de los niños.

"La maestra nos hacía jugar a que nos teníamos que tocar el pito. Después me bajaba el pantalón y me decía que hiciera pipi encima de L. (otro menor) pero yo no quería", explicaba una de las víctimas a la psicóloga que lo entrevistó.

Otro de los afectados contó que las monitoras siempre les "gritaba al oído" para dejarlos "sordos":

"A mí me empuja hasta el rincón y me tapa la boca. A veces desde que entramos hasta que nos vamos estamos parados mirando la pared", relataba.

Las dos responsables arrestadas son madre e hija y están siendo investigadas por las autoridades de la localidad de Moreno por varios delitos, con el agravante de que las víctimas son menores de 13 años. A la espera de que se esclarezcan los hechos, la guardería está clausurada desde el 5 de agosto.

