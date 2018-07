Detenida mujer que golpeó brutalmente a viejito mexicano

Autoridades de Los Ángeles, California, detuvieron a unA mujer que estaría involucrada en el violento, ocurrido la semana pasada en el suburbio de Willowbrook, informaron hoy fuentes oficiales.

Los detectives arrestaron a Laquisha Jones por la noche del martes, cerca de la calle 60 y Avenida Crenshaw, según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

La mujer de 30 años, fue fichada como sospecha de asalto con un arma mortal, de acuerdo con Los Angeles Times, se le impuso una fianza de 200 mil dólares.

El ataque contra el anciano, registrado el pasado 4 de julio en Willowbrook, un suburbio del sur de Los Ángeles, fue tan brutal que Rodríguez no pudo caminar tras la agresión, que le dejo múltiples lesiones, incluyendo fractura de pómulo, costillas rotas y heridas en la cabeza y cuello.

Los investigadores aún investigan si hay más personas involucradas, de acuerdo con el Departamento del Sheriff. La investigación continúa y el motivo para el asalto "se desconoce en este momento", dijo el Departamento del Sheriff.

Don Rodolfo Rodríguez actualmente se está recuperando en la casa de sus parientes en Willowbrook, al sur de Los Ángeles, Estados Unidos. La mujer lo golpeó con un tabique cuando pasó junto a su niña. También invitó a un grupo de hombres a patearlo.

"Ni siquiera me encontré con su hijo", dijo Rodríguez. "Acabo de pasar, y ella me empujó y ella me golpeó hasta que terminó".