Detective se vuelve HÉROE; en plena transmisión TACLEA a un ACOSADOR

Un Policía de australia, interrumpió una transmisión en vivo cuando se percató de que un individuo, estaba persiguiendo a una persona; la estaba acosando.

Todo sucedió la mañana del miércoles 19 de junio en las inmediaciones de la comisaría de Maroochydore, en el estado de Queensland, cuando el detective Daren Edwards, se encontraba en medio de una conferencia y se percató de unos gritos que lo alertaron.

El elemento de la Policía, no dudó en cumplir con su deber y se lanzó en contra del sospechoso para inmovilizarlo; tan sólo segundos después, recibió apoyo de otros agentes.

Momentos más tarde, como Kevin Scells, reveló que seguía al hombre debido a que este último, había hecho comentarios inapropiados a su hija Charlotte, de 19 años.

“A police press conference has been cut short when a senior detective tackled a man who allegedly made inappropriate comments to a girl and was running away from her angry father. #9News

Full details:

http://9Soci.al/qMVv30oXVGF”

A police press conference has been cut short when a senior detective tackled a man who allegedly made inappropriate comments to a girl and was running away from her angry father. #9News



Full details: https://t.co/yqBWlTGORA pic.twitter.com/A09aww8Waw — Nine News Australia (@9NewsAUS) 19 de junio de 2019

La víctima, dijo que el individuo, se le acercó dos veces. "Me preguntó si era soltera y me dijo que era hermosa, y que me quería comprar cosas. Le respondí que se fuera y que no estaba interesada". Momentos antes de la detención, el sospechoso intentó interrumpir la rueda de prensa del oficial de policía.