Detectan tienda de mascotas que vendía animales con coronavirus en España

En un hecho insólito, las autoridades de la Guardia Urbana de Barcelona, España, han detectado una tienda de mascotas que vendía animales presuntamente enfermos con un tipo de coronavirus. Pero eso no es todo, pues dentro de las instalaciones también se encontraron varios animales sin vida.

Los hechos se registraron en el distrito de Nou Barris. Se informó a La Verdad Noticias que el descubrimiento se dio gracias a una inspección que llevó a cabo la Guardis Urbana, luego que recibiera una denuncia anónima donde habían reportado varios cachorros enfermos.

Las autoridades se trasladaron hasta el lugar para revisar que se estuvieran cumpliendo las normativas correspondientes y el requerimiento de salud en los cachorros que estaban a la venta, sin embargo se llevaron una desagradable sorpresa.

Autoridades de España encontraron un perro con coronavirus en la tienda de mascotas

Al menos un animal identificado con coronavirus

Las autoridades reportaron un total de 30 cachorros de perro, 15 de ellos se encontraban a la venta, 12 más estaban en cuarentena y 3 de ellos estaban hospitalizados, uno de estos últimos dio positivo a un coronavirus, además tenía antecedentes de parvovirus y estaba en estado caquéctico con síntomas de deshidratación.

La situación no acaba ahí, pues elementos de la Guardia Urbana también encontraron 18 cadáveres de cachorros de perros dentro de bolsas en un congelador. Dentro de esas mismas bolsas fueron hallados los pasaportes de los animales.

Tras los descubrimientos la Guardia Urbana inició con las diligencias correspondientes no solo contra la tienda de mascotas, sino también con la veterinaria contratada por ésta, pues se investigó que no tiene el título profesional convalidado en España, por lo que no pude ejercer la práctica veterinaria ni implantar los microchips identificativos a los animales.

Dentro de la tienda de animales también encontraron 18 perros muertos

Más tarde las autoridades indicaron que debido a los incumplimientos el ayuntamiento se ve obligado a iniciar el proceso correspondiente para sancionar y derivar el expediente al servicio de licencias de Nou Barris de Barcelona”.

"Queremos dar un mensaje muy claro de que en Barcelona perseguimos todos los incumplimientos de la Ordenanza de Protección, Tenencia y Venta de Animales, siendo muy contundentes y claros en su aplicación, sabiendo que es una normativa muy ambiciosa y muy valiente en la defensa del bienestar animal", ha añadido

