Detectan la variante Ómicron en 15 estados de Estados Unidos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), detectaron este domingo la presencia de la variante Ómicron del coronavirus en 15 estados del país.

"Sabemos que tenemos varias docenas de casos y los estamos siguiendo de cerca. Y todos los días escuchamos sobre más y más casos probables, por lo que es posible que ese número aumente", afirmó este domingo la directora de los CDC, Rochelle Walensky.

Señaló que, sin embargo, la variante delta es la que representa la mayoría de los casos registrados en el país. Según Walensky, de los 90.000-100.000 casos diarios, el 99,9% pertenece a dicha cepa.

La variante Ómicron no es más peligrosa

Anthony Fauci

El doctor Anthony Fauci, principal asesor sobre COVID-19 del presidente de Estados Unidos, dijo que la variante Ómicron podría no representar “un alto grado de severidad”, según la información que se produce en Sudáfrica,

Sin embargo, el principal epidemiólogo de Estados Unidos recordó que los científicos todavía necesitan mucha información antes de dar una conclusión sobre la transmisibilidad de Ómicron.

“Debemos ser realmente cuidadosos antes de llegar a cualquier determinación sobre si (la variante Ómicron) es menos severa o si realmente no causa ninguna enfermedad severa, comparable con Delta”, dijo Fauci en entrevista con el programa State of the Union de CNN.

Joe Biden analiza levantar las restricciones

Joe Biden

El doctor Fauci dijo que la administración del presidente Joseph Biden está considerando levantar las restricciones de viaje contra los extranjeros que ingresan a los Estados Unidos desde varios países africanos.

Las medidas se impusieron cuando la nueva variante explotó en la región del sur de África, pero fueron fuertemente criticadas por la ONU y la OMS, mientras que el presidente de Sudáfrica exigió que las restricciones a su país fueran levantadas.

