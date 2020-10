Detectan a repartidor restregándose un helado por la entrepierna antes de entregarla

Un hombre llamado Jonathan Terry había pedido una pizza y un helado a Domino's Pizza y no deseaba ningún ingrediente extra en su pedido, pero gracias a la cámara de seguridad de su puerta vio que el repartidor no estaba de acuerdo y decidió desahogar su frustración con su pedido por lo que fue evidenciado en redes sociales.

Los sucesos ocurrieron en el poblado de Great Missenden en Inglaterra quien pidió el pasado domingo la cena a la cadena de restaurantes Domino's Pizza. Pero, cuando empezó a comer el postre, su novia le llamó por teléfono para decirle que parara porque le había llegado el vídeo a su móvil, es ahí donde supo que el repartidor había hecho algo indebido.

Repartidor "Cochino"

Doimino's Pizza declaró que estaban "profundamente decepcionados" con el "inaceptable" comportamiento del empleado, al cual no han identificado.

Dieron a conocer que en la grabación de la cámara de vigilancia se ve al repartidor llamando al timbre y, mientras espera a que le abran, restriega la tarrina de helado por su entrepierna, aunque por encima del pantalón, afortunadamente. Domino's Pizza declaró que estaban "profundamente decepcionados" con el "inaceptable" comportamiento del empleado, al cual no han identificado.

Según contó Terry, estaba cenando con un amigo y su novia había salido, pero eso no impidió que ella alertara de lo que había pasado después de ver la grabación de la cámara en su teléfono. Afortunadamente para él, le habían regalado este timbre inteligente que grababa cada vez que alguien se acercaba. Por otra parte el helado fue desechado a la basura luego de ver lo que había hecho el repartidor.

El afectado mencionó que ha comida muchas pizzas de Domino's Pizza a lo largo de los años, pero nunca imaginó pensar lo que los repartidores han estado haciendo con ellas, añadió. "La verdad es que han hecho que no quiera pedir otra vez. Incluso si la compañía me ofreciera vales regalo el no las tomaría.