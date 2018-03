Agencias/ Diario La Verdad NEW JERSEY, Estados Unidos.- Luego de que una mujer se enterara que su pareja le era infiel y que además tendría un hijo con otra, esta mujer destroza auto de su ex, pone en peligro a sus hijos. La madre residente de New Jersey, destrozó el auto de su expareja con un martillo. Las imágenes divulgadas en redes sociales indignaron a miles de personas que exigieron un castigo para la fémina, quien puso en peligro la vida de sus hijos y la del mismo hombre, quienes se encontraban dentro del vehículo. De acuerdo con medios locales, la responsable perdió la custodia de los niños y se encuentra detenida en espera de un juicio por violencia.

