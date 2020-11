Destiny 2 hace un cambio en las modificaciones de campeones en Beyond Light

La espera por Beyond Light pronto terminará con Destiny 2, los jugadores finalmente entrarán en la oscuridad por primera vez y empuñarán el primer elemento oscuro, Stasis. Si bien las nuevas subclases de Stasis cambiarán sustancialmente el campo de juego, Bungie reveló en un artículo reciente que las modificaciones Anti-Champion ahora irán en piezas de armadura en lugar de armas.

Los campeones fueron un nuevo tipo de enemigo introducido en Destiny 2: Shadowkeep. Son una forma de combatiente de élite y requieren modificaciones especiales para ser contrarrestadas. Actualmente, los jugadores pueden enfrentarse a campeones de barrera, sobrecarga e imparables en las actividades del final del juego y se les anima a equipar sus respectivas modificaciones en armas específicas. Por ejemplo, los mods Anti-Barrier drenan los escudos de Barrier Champion muy rápidamente.

Novedades en Destiny 2: Beyond Light

Comenzando con Beyond Light, los mods Anti-Champion se ubicarán en piezas de armadura, en lugar de armas. Los jugadores realmente comenzaron a ver este cambio en la Temporada de llegadas con un solo mod Anti-Campeón en el artefacto de temporada. El mod Rifle de pulso imparable se instaló en la armadura del guantelete en lugar del arma en sí. Esto tuvo una gran acogida porque las armas exóticas (que no tienen una ranura de modificación) también podrían tener beneficio.

Destiny 2: Beyond Light presenta cambios y los jugadores tendrán que adaptarse

Los jugadores ya no necesitarán usar armas legendarias para contrarrestar a los campeones en una actividad. Al mismo tiempo, los mods Anti-Champion ya no ocuparán el único espacio de mod en armas legendarias, lo que permitirá a los jugadores personalizarlas como deseen. Dichos mods, por supuesto, ocuparán un espacio de mod en la armadura, pero eso no es una pérdida tan significativa ya que las piezas de armadura tienen 3-5 ranuras de mod.

Las armas exóticas que han incorporado capacidades Anti-Champion también se beneficiarán de este cambio, ya que potencialmente podrán contrarrestar dos tipos de Campeones simultáneamente, una vez con su beneficio intrínseco y luego con la bonificación que obtienen de la armadura. Como mínimo, liberarán una ranura de armadura.

Durante el año pasado, los fanáticos habían estado pidiendo a los desarrolladores que también brindaran capacidades Anti-Champion a otras armas exóticas. Esas armas se sintieron dejadas atrás no solo porque no podían aceptar modificaciones, sino también porque algunos de sus hermanos tenían estas capacidades integradas. Este cambio podría ser la forma de compromiso de Bungie, pero aún se desconocen los detalles.

Los fanáticos no saben cuántos tipos diferentes de armaduras aceptarán estas modificaciones y qué tan estrictos serán con las familias de armas. Bungie había distribuido diferentes tipos de modificaciones de campeones a diferentes tipos de armas cada temporada para crear metas de forma artificial, y ese aún podría ser el caso en el futuro. Esta es una filosofía divertida o limitante según el enfoque del juego del jugador.

Destiny 2: Beyond Light se lanzará el 10 de noviembre de 2020 para PC, PS4, Stadia, Xbox One y Xbox Series X. La versión de PS5 se lanzará el 12 de noviembre.