Destacada estudiante de Afganistán teme que talibanes le nieguen la universidad

Salgy Baran, una joven de 18 años de edad fue reconocida como la mejor estudiante de Afganistán por sus altas notas en los exámenes de acceso de la Universidad, pero todo su esfuerzo para convertirse en doctora sería frustrado tras la toma de los talibanes, quienes prohíben la educación para las mujeres.

La joven sueña con quedarse en su país y convertirse en una reconocida médica, pero igual que les ocurrió a muchos afganos, esos planes podrían no cumplirse tras la llegada del régimen Talibán a la capital, Kabul.

Y es que con la presencia de los talibanes las mujeres y niñas afganas son las más vulnerables, pues perderían la libertad que habían ganado en años de lucha. Tras la presión por líderes mundiales, representantes del Talibán señalaron que las mujeres podrán estudiar y trabajar de acuerdo con la ley islámica, sin ofrecer más detalles.

Estudiante de Afganistán teme por su futuro

Las niñas y mujeres tiene pocos accesos a la educación.

La joven nació en una familia de clase media en una zona rural del este de Afganistán donde la atención de salud es escasa hasta la actualidad. Su padre, diabético, falleció cuando ella tenía 8 años luego de que un médico le inyectó una sobredosis de insulina.

Este panorama llevó a Baran a querer convertirse en una gran doctora para poder salvar vidas en su comunidad. Para este sueño, la estudiante y su familia se mudaron a Kabul donde las restricciones sociales para las mujeres eran menores hasta antes de la toma de los talibanes.

Salgy presentó los exámenes de acceso a la universidad este año en donde obtuvo la nota más alta de los cerca de 174 mil niñas y niños que presentaron en todo el país, según datos de la Autoridad Nacional de Exámenes.

Sin embargo, pese a todo su esfuerzo y a que lugar está garantizado en la Universidad de Ciencias Médicas de Kabul, la mejor del país, su situación depende de los talibanes, pues la ley islámica prohíbe a las mujeres estudiar. "Ahora mismo no tengo miedo, pero estoy preocupada por mi futuro”, contó Baran a The Associated Press.

¿Qué prohíben los talibanes a las mujeres?

Cuando el Talibán gobernó el Afganistán por última vez, las mujeres no podían acudir a la escuela ni trabajar fuera de casa, asimismo, únicamente podían salir de casa si iban acompañadas de un familiar hombre.

Actualmente los talibanes han prohibido a las mujeres trabajar como locutoras y en cualquier otro puesto en las radios de la provincia de Ghanzni.

Sin embargo, las mujeres temen a que los talibanes prohíben de nuevo el acceso a la educación por lo que Salgy Baran, mejor estudiante de Afganistán podría no convertirse en doctora como ha soñado desde pequeña.

