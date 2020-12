Después de 50 años logran descifrar el perturbador mensaje del asesino “Zodiac”

Después de más de 50 años, el infame mensaje encriptado del asesino conocido como “Zodiac” ha sido descifrado por un equipo internacional de descifradores de códigos.

El código fue descifrado por el ingeniero de software australiano Sam Blake, el criptógrafo estadounidense David Oranchak y el ingeniero de software belga Jarl Van, informa NBC.

El mensaje cifrado de 340 caracteres fue enviado al San Francisco Chronicle en 1969 por el asesino “Zodiac”, llamado así porque muchos de sus mensajes tenían símbolos y referencias astrológicas; el sujeto aterrorizaba al norte de California.

El asesino serial Zodiac mandó 4 mensajes encriptados

El aún desconocido Zodiac asesinó a cinco personas e hirió a otras dos. Sin embargo, afirmó haber matado a más de 30 personas. En total, el asesino Zodiac envió cuatro cifrados, y el de 340 caracteres que se resolvió recientemente fue el último de los cuatro que se necesitó traducir.

El mensaje cifrado del asesino "Zodiac"

La traducción del mensaje cifrado del asesino serial es escalofriante y en La Verdad Noticias te mostramos que dice:

“Espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de descubrir que no era yo en el programa de televisión que trae un punto sobre mí no tengo miedo de la cámara de gas porque me enviará al paraíso más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mi donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso así que tiene miedo a la muerte yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte” (SIC)

En el mensaje encriptado el asesino Zodiac hace referencia a no ser la persona en el programa de televisión porque días antes, alguien que decía ser él había llamado a un programa de televisión y habló con Melvin Belli. Este famoso incidente fue recreado en la película de 2007 "Zodiac" protagonizada por Robert Downey Jr.

El FBI tuiteó y dijo que estaban al tanto de que el cifrado se había realizado, pero que no podía comentar sobre el caso ya que aún está en curso.

En un video de YouTube, Oranchak habla sobre cómo él y sus dos compañeros descifradores de códigos lograron descifrar el cifrado 51 años después.

