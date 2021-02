¿Despreciado por Obama? Antes Biden tenía “limitado” su acceso a la Casa Blanca

El presidente Joe Biden sirvió en el Senado de los Estados Unidos durante más de 30 años y luego sirvió durante ocho años como vicepresidente de Barack Obama. Pero hasta que se mudó el mes pasado, dijo el martes por la noche, nunca había estado dentro del área de la "residencia" presidencial de la Casa Blanca.

Biden hizo la revelación durante un evento en el ayuntamiento en Milwaukee, presentado por Anderson Cooper de CNN.

"Había estado en la Oficina Oval cien veces como vicepresidente, más que eso, todas las mañanas para las reuniones iniciales, pero nunca había estado en la residencia", dijo Biden.

Hasta que se convirtió en presidente, dijo Biden, tampoco había tenido la experiencia de tener al personal de la Casa Blanca completamente disponible para atender todas sus necesidades.

"Me criaron de una manera que no buscaba a nadie que los atendiera", le dijo Biden a la audiencia, y agregó que confiar en el personal lo ha hecho sentir "cohibido" desde que se mudó a la Casa Blanca.

Después de convertirse en presidente Joe Biden se mudó de inmediato a la Casa Blanca

"¿Nunca habías estado en la residencia de la Casa Blanca?" Cooper preguntó, sonando sorprendido. "Solo había estado arriba en la Habitación Amarilla, el Oval arriba", respondió Biden.

La revelación de Biden sugirió que ningún presidente, ya sea Barack Obama o cualquier otro, lo había invitado nunca al área donde el director ejecutivo de la nación comparte tiempo privado con su familia.

¿Joe Biden y Obama tenían problemas?

También pareció sumar apoyo a las afirmaciones de que la relación de Biden con Obama, su exjefe, no era tan estrecha como ambos hombres siempre lo han retratado públicamente.

"No subestime la capacidad de Joe para joder las cosas", dijo supuestamente Obama una vez en privado sobre Biden, informó Politico en agosto pasado.

Obama también retuvo su respaldo a Joe Biden para presidente hasta abril pasado, luego de que su exvicepresidente ya había estado haciendo campaña durante meses.

Más tarde el martes, Cooper le preguntó a Biden si vivir en la Casa Blanca durante las últimas cuatro semanas había sido diferente de lo que esperaba.

"Sabes, no sé qué esperaba que fuera. Es diferente en eso, um - (no quiero) meterme en problemas aquí - dije cuando me postulé, que quería ser presidente no para vivir en la Casa Blanca sino para poder tomar las decisiones sobre el futuro del país".

Obama tardó algunos meses en dar su apoyo a la campaña de Biden

"Así que vivir en la Casa Blanca, como han escuchado (de) otros presidentes que se han sentido extremadamente halagados de vivir allí, es un poco como una jaula dorada en términos de poder caminar afuera y hacer cosas".

Dijo que la residencia del vicepresidente era "totalmente diferente", al estar en una propiedad más grande, con espacio para andar en bicicleta y una piscina.

Al comienzo de la discusión, Biden bromeó sobre vivir en 1600 Pennsylvania Ave. "Me levanto por la mañana, miro a Jill y le digo: '¿Dónde diablos estamos?'"

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!