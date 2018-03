Agencias/Diario La Verdad Santa Fe, Argentina.- Desfigura a su novia a golpes y queda libre, el hombre la golpeó tras una discusión que tuvieron la madrugada del sábado en su casa. La víctima de nombre Fedra Feresín cuenta con 28 años, mientras que el agresor de nombre Nicolás Cosme tiene 29 años. Él fue detenido tras la denuncia puesta por la víctima pero a las pocas horas quedó en libertad.

"No me esperaba que se diera vuelta y me diera un puñete en los ojos. Lo tenía encima mío pegándome. En un momento intentó arrastrarme de los pelos hacia la escalera, porque la habitación está en el piso de arriba".