Desesperación en China mientras ciudades pagan por la estrategia de 'COVID cero'

Desesperación en gigante asiático mientras ciudades pagan por la estrategia de 'COVID cero'

Los estrictos cierres en las ciudades de Xi'an y Yuzhou en China están pasando factura a la población y los sistemas de salud, según los residentes, con quejas de escasez de alimentos y peligrosas demoras en el acceso a la atención médica.

Xi’an, una ciudad de 13 millones de habitantes, ha estado bajo un estricto bloqueo durante casi dos semanas, mientras que los 1,2 millones de residentes de Yuzhou recibieron la orden de permanecer adentro desde el lunes por la noche, después de que se descubrieron tres casos asintomáticos.

Se ha suspendido el transporte público, el uso de vehículos de motor privados y el funcionamiento de todas las tiendas y locales que no satisfacen las necesidades diarias.

En las plataformas de redes sociales estrictamente supervisadas y reguladas de China, un número significativo de residentes ha publicado sus preocupaciones y ansiedades, a pesar del amplio apoyo general a la rápida respuesta de las autoridades a los brotes.

Continúa la tensión en las ciudades chinas que se mantienen bajo un estricto cierre por la política de COVID cero.

Los medios locales han informado sobre retrasos en los principales hospitales de las ciudades, que requieren pruebas negativas de los pacientes antes de que puedan ser admitidos.

Una captura de pantalla de una publicación que se volvió viral antes de ser eliminada afirmaba que un hombre y su padre enfermo fueron rechazados en un hospital de Xi'an porque eran de un área designada como de mayor riesgo.

La publicación dijo que el padre del hombre estaba sufriendo un ataque cardíaco, pero murió cuando ingresó para recibir tratamiento.

En otra cuenta publicada en las redes sociales, una mujer en trabajo de parto perdió a su bebé después de que se le impidiera ingresar a un hospital de Xi'an.

En una publicación eliminada desde entonces, un familiar describió que llamó a los servicios de emergencia la noche del 1 de enero por su tía después de que ella comenzó a sentir dolor, pero sonó el teléfono.

En cambio, la enviaron al hospital alrededor de las 8 pm, pero "la seguridad de la puerta principal no nos dejó entrar, porque el resultado de la prueba de ácido nucleico había sido hace más de cuatro horas", dijeron.

"Mientras esperaba afuera, vi el video que me envió su esposo, ella sostenía la silla, luchando por sentarse, y su sangre corría por la silla y sus pantalones". Dijeron que el personal del hospital la vio y la llevó adentro y al quirófano, pero la niña murió.

Una portavoz de la federación de mujeres de Shaanxi, vinculada al estado, dijo que habían hablado con las autoridades sobre el incidente.

“Deberían estar aprendiendo sobre el incidente ahora. Debido a que la epidemia en Xi’an es bastante grave ahora, definitivamente debería haber una solución ".

Los informes de escasez de alimentos en Xi'an también han florecido en las redes sociales a pesar de las promesas de las autoridades de entregar suministros a los hogares y los reclamos de vecinos que intercambian cigarrillos y pertenencias personales por comida.

“Solo he recibido verduras gratis una vez hasta ahora, y un paquete por hogar”, dijo un residente. “El precio de la comida en la ciudad es muy alto y no hay quien lo regule. No hay servicio de comida para llevar para las necesidades diarias, y la tarifa del recado es de aproximadamente 100 yuanes ($15) antes de que alguien tome el pedido".

Las estrictas reglas también han impedido que la gente entre y salga. Sixth Tone informó que las autoridades habían arrestado a varias personas que intentaban evadir los bloqueos y regresar a las aldeas sin ponerse en cuarentena, incluido un hombre que recorrió en bicicleta 100 kilómetros (60 millas) a través de montañas y otro que nadó a través de un río helado.

Las autoridades han admitido que ha habido problemas, incluidas instalaciones de cuarentena centralizadas mal preparadas a las que se ha enviado a decenas de miles de personas.

Los funcionarios locales a menudo son castigados o despedidos por presuntas fallas en la prevención de brotes, incluidos dos altos funcionarios del Partido Comunista en Xi'an que fueron destituidos de sus cargos por su "rigor insuficiente para prevenir y controlar el brote".

El lunes, los funcionarios de Xi’an dijeron que la ciudad había gastado alrededor de $1 millón en ayudar a las personas necesitadas y había alojado a unas 200 personas varadas en refugios temporales. También prometieron establecer líneas directas y más servicios de asistencia.

China enfrenta peor brote de COVID-19 de la pandemia

Xi’an es el centro del brote actual, el peor de China desde los primeros meses de la pandemia.

Se han registrado más de 1,700 casos en la ciudad desde principios de diciembre, un número relativamente bajo en comparación con las cifras mundiales, ya que China continúa implementando la estrategia de cero COVID-19, que ha mantenido las infecciones en niveles bajos durante gran parte de los últimos 18 meses.

Con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina y un compromiso del gobierno central que promete erradicar el virus, los funcionarios locales han promulgado respuestas cada vez más estrictas, lo que ha resultado en cierres que recuerdan a los de Wuhan a principios de 2020.

Otros centros urbanos donde se han detectado conglomerados ahora también enfrentan restricciones, incluido un nuevo cierre parcial en la ciudad de Zhengzhou por el descubrimiento de cuatro casos.

El martes, China informó de 41 nuevos casos comunitarios sintomáticos, incluidos 35 en Xi’an. El miércoles, las autoridades dijeron que el brote en la ciudad se había "controlado" en gran medida después del cierre.

Ma Guanghui, subdirector de la comisión de salud de Shaanxi, dijo en una conferencia de prensa que el brote estaba "mostrando una tendencia a la baja".

