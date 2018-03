Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Descubren que es falso médico e intenta suicidarse. Este doctor trabajó durante 4 años y atendió a más de 5 mil pacientes, además de presumir que obtuvo el puesto de jefe e guardia en la Clínica de la Unión Obrera Metalúrgica en San Nicolás, Argentina. Hasta aquí no había problema con él, lo que pasó fue que Guillermo Chauderón, con 30 años de edad JAMÁS fue médico.

Descubren que es falso médico e intenta suicidarse

"Concretamente, el hombre falsificó un sello para poder firmar recetas y ordenar tratamientos. Su matrícula nacional corresponde a una doctora y la provincial es de un médico de Luján que se retiró hacia el final de la década de los 90", comentó Manuel Caro, vicepresidente del Colegio de Médicos.

Te puede interesar

El personal del hospital recibió una denuncia anónima sobre esta situación, por lo que le solicitó los documentos que demostraran su matrícula oficial. Ante tal situación, ya que no contaba con ninguno, el falso médico intentó quitarse la vida apuñalándose cuatro veces en su tórax y en el cuello. Sin embargo, no era su momento, ya que Guillermo Chauderón no falleció, aún con sus heridas.Ahora, este hombre deberá responder a varios delitos pese a que se encuentra en grave estado de salud. Por lo pronto la policía lo está vigilando para que no salga de la misma clínica donde emitió tantas órdenes médicas.