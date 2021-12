Descubren fósil de bebé dinosaurio perfectamente conservado en China.

Un fósil sin precedentes de un dinosaurio bebé acurrucado perfectamente dentro de su huevo está arrojando más luz sobre los vínculos entre los dinosaurios y las aves.

El fósil de 70 millones de años conserva el esqueleto embrionario de un dinosaurio oviraptorid, que ha sido apodado Baby Yingliang por el nombre del museo chino que alberga el fósil. Los huesos de dinosaurios bebés son pequeños y frágiles y rara vez se conservan como fósiles, por lo que este es un hallazgo muy afortunado, dijo Darla Zelenitsky, profesora asociada en el departamento de geociencia de la Universidad de Calgary en Canadá.

"Es un espécimen asombroso... He estado trabajando en huevos de dinosaurio durante 25 años y aún no he visto nada parecido", dijo Zelenitsky, coautor de la investigación que se publicó en la revista iScience el martes.

Poco se sabía sobre los huevos de dinosaurios

"Hasta ahora, se sabía poco de lo que sucedía dentro del huevo de un dinosaurio antes de la eclosión, ya que hay muy pocos esqueletos embrionarios, particularmente aquellos que están completos y preservados en una pose de vida", dijo en un correo electrónico.

El huevo mide alrededor de 17 centímetros (7 pulgadas) de largo y se estima que el dinosaurio mide 27 centímetros (11 pulgadas) de largo desde la cabeza hasta la cola. Los investigadores creen que de adulto, si hubiera vivido, habría medido entre dos y tres metros de largo.

Los investigadores de China, Reino Unido y Canadá estudiaron las posiciones de Baby Yingliang y otros embriones oviraptóridos previamente encontrados. Llegaron a la conclusión de que los dinosaurios se movían y cambiaban de postura antes de nacer de una manera similar a los pajaritos.

Aves modernas heredaron "eclosión" de los dinosaurios

En las aves modernas, tales movimientos están asociados con un comportamiento llamado plegado, que está controlado por el sistema nervioso central y es fundamental para el éxito de la eclosión.

El comportamiento previo a la eclosión no es el único comportamiento que las aves modernas heredaron de sus ancestros dinosaurios. También se sabe que el mismo tipo de dinosaurios se sentaron sobre sus huevos para incubarlos de una manera similar a las aves, dijo Zelenitsky.

La Verdad Noticias informa que el fósil de dinosaurio fue encontrado en la provincia china de Jiangxi y adquirido en 2000 por Liang Liu, director de una empresa china de piedra llamada Yingliang Group.

Terminó almacenado, en gran parte olvidado hasta unos 10 años después, cuando el personal del museo clasificó las cajas y desenterró el fósil durante la construcción del Museo de Historia Natural de Piedra de Yingliang.

