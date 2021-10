Descubren asombroso bosque de manglares entre México y Guatemala

En lo más profundo de la península de Yucatán, entre México y Guatemala, un grupo de científicos de la Universidad de California y de nuestro país descubrieron un misterioso bosque de manglares, en el que se revela los antiguos niveles del mar, ya que fue descubierto a más o menos 200 kilómetros del océano.

Lo increíble es que este ecosistema es bastante anormal, pues los manglares suelen ubicarse a lo largo de las costas tropicales y subtropicales, indicaron los expertos en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Para ser más específicos, los investigadores indican que este bosque de manglares se encuentra lejos de la costa, a lo largo de las orillas del río San Pedro Mártir, el cual va desde la selva El Petén, en Guatemala, hasta la región de Balancán, en Tabasco, México.

Como el mangle rojo y otras especies que se encontraron en este ecosistema solo se conocían por crecer en agua salada, los científicos estadounidenses y mexicanos se han propuesto conocer cómo se lograron establecer en este lugar de agua dulce y totalmente aislado del océano.

¿Por qué hay un bosque de manglar alejado del océano?

El asombroso bosque de manglares fue localizado a 200 kilómetros del océano.

Los científicos encontraron que este bosque de manglares llegó hasta aquí durante el último periodo interglaciar, hace unos 125 mil años, y se han mantenido en este lugar, de manera aislada, mientras los océanos siguieron retrocediendo durante la última glaciación.

“Lo más sorprendente de este estudio es que hemos podido examinar un ecosistema de manglares que ha estado atrapado en el tiempo durante más de 100 mil años”, comentó en un comunicado el coautor del estudio, Octavio Aburto-Oropeza, ecólogo marino del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego y becario de PEW Marine.

“Sin duda hay más cosas que descubrir sobre cómo se han adaptado las numerosas especies de este ecosistema a lo largo de las diferentes condiciones ambientales de los últimos 100 mil años. Estudiar estas adaptaciones pasadas será muy importante para entender mejor las condiciones futuras en un clima cambiante”, agregó.

Descubren nuevas especies en los manglares

Descubren alrededor de 100 especies que se adaptaron a los bosques de manglares.

Durante las investigaciones que realizaron científicos de México y Estados Unidos, encontraron alrededor de 100 especies más pequeñas que también que provienen del océano.

“Este descubrimiento es extraordinario. No sólo los mangles rojos están aquí con sus orígenes impresos en su ADN, sino que todo el ecosistema de la laguna costera del último interglacial ha encontrado refugio aquí”, dijo Felipe Zapata, de la UCLA.

Los científicos destacaron que este bosque de manglares se encuentra en peligro desde 1970 cuando la región que lo rodea comenzó a ser deforestada por un plan de desarrollo; afortunadamente, las orillas del río San Pedro sólo se salvaron porque las excavadoras no pudieron llegar hasta ahí, pero resaltaron la necesidad de proteger este ecosistema.

