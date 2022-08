Descubren a maestra vendiendo contenido erótico, dice que es “por necesidad”

Miguelina Fredes Sarasola, una maestra de primaria de Argentina fue exhibida por los padres de familia por vender contenido erótico “no porno” para adultos durante su tiempo libre como docente.

Los padres señalaron que la educadora, de 28 años de edad, únicamente impartió unas horas de clases durante el ciclo escolar sin más objetivo que el de “obtener la titularidad del curso, pedir licencia y no volver más” a la Escuela Normal N°30 de Campana, según Laura Ríos, representante de la comunidad de papás.

El caso llegó hasta los medios nacionales por donde la profesora ofreció su postura ante los señalamientos de la padres sus alumnos y por donde afirmó ser víctima de hostigamiento por los padre desde hace años.

Miguelina aseguró al portal TN que “la necesidad” la orilló a vender fotos y videos de contenido erótico, pues asegura que con el sueldo que gana como docente no le alcanza para cubrir sus gastos básicos.

Para la joven profesora de Argentina, el malestar entre los padres de sus alumnos surgió porque un papá compró su contenido y lo divulgó con los otros, situación que generó enojo entre sus esposas.

“Yo no puedo saber quién es porque no me dice el nombre de quien la compra”, señaló al agregar: “supe que después se las pasó a otros padres y se generó un revuelo”.