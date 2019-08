Descubren 18 millones de euros ocultos en bancos de Suiza; pertenecen a los Pujol

La Audiencia Nacional, fue informada por autoridades suizas, que la familia Pujol, estaba ocultando un fondo de inversión de 18 millones de euros, de los cuales, al menos, 8 fueron transferidos a Luxemburgo.

El diario EL MUNDO, tuvo acceso al contenido de la comisión rogatoria que fue liberada por el juez José de la Mata, mismas que vinculan con un depósito “al clan catalán” de 17 millones 935 mil 861 euros con 97 centavos; esto, es un valor que alcanzó las inversiones familiares en un fondo de cobertura, que es denominado Selecta.

Según indicó el instructor del caso Pujol, la familia Pujol Ferrusola, se aprovechó de su posición privilegiada de ascendencia en la vida “política, social y económica catalana para acumular a los largo de los años un patrimonio desmedido por sus miembros, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas”.

El Juez José de la Mata, descubrió una fortuna escondida en Andorra que la familia intentó ocultar a nombre del empresario Francesc Robert Ribes, mediante media docena de “nuevas” cuentas bancarias.

Según Hacienda, son ya 9 millones de euros la cantidad total de fondos inéditos que la familia Pujol, presuntamente desvió utilizando la red societaria de Robert Ribes a Panamá.

Estos fondos parecen no ser nuevos, además, todo parece indicar que el dinero referidos por el conocido empresario, no es de su propiedad, incluso, se considera que la Justicia española, no ha aflorado el dinero ya que los Pujol, no hayan sido cuestionados en sede judicial.